В Волгоградской области загорелся НПЗ после падения БПЛА Губернатор Бочаров: атака дронов на НПЗ в Волгоградской области привела к пожару

Фото: МО Украины

На площадке Волгоградского НПЗ начался пожар после падения на территорию беспилотника, приводит пресс-служба администрации региона слова губернатора области Андрея Бочарова. По его словам, ночью 12 мая средства противовоздушной обороны отразили атаку дронов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет, — говорится в сообщении.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа в Кореневском районе. Дрон взорвался на земле, пострадавших и разрушений в результате атаки не было.

До этого беспилотник, выпущенный ВСУ по поселку Теткино Глушковского района, повредил три жилых дома, сообщил глава Курской области. По его словам, строения загорелись после атаки в ночь на 10 мая. Минобороны России эту информацию также не комментировало.

В Калужской области губернатор Владислав Шапша также предупредил, что на территории предприятия в Дзержинском районе ночью произошел пожар в результате падения беспилотника. Возгорание было успешно ликвидировано оперслужбами, добавил политик.