Жилые дома пострадали в российском регионе после атаки ВСУ Старовойт: в Курской области загорелись три дома после атаки украинских дронов

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Три дома загорелись в поселке Теткино Глушковского района после атаки украинских беспилотников в ночь на 10 мая, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, возгорания уже ликвидированы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома. Никто из жителей не пострадал. Возгорания ликвидированы силами пожарных расчетов и добровольной пожарной дружины, — написал он.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на территории предприятия в Дзержинском районе ночью произошел пожар в результате падения беспилотника. По его словам, возгорание было ликвидировано оперслужбами.

В ночь на 10 мая российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы, в городском округе Подольск. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших, предварительно, нет.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны уничтожили снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и беспилотники ВСУ над Белгородской, Брянской и Курской областями. Попытки атак были совершены в ночное время, уточнили в оборонном ведомстве.