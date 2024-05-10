Силы ПВО предотвратили атаку ВСУ на российский регион Губернатор Гладков: силы ПВО сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду

Фото: МО РФ

Российская система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито две воздушные цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Данные уточняются, — написал он.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа в Кореневском районе. По его словам, дрон взорвался на земле, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Тем временем беспилотник, выпущенный ВСУ по поселку Теткино Глушковского района, повредил три жилых дома, сообщил Старовойт. По его словам, строения загорелись после атаки в ночь на 10 мая. Минобороны России эту информацию также не комментировало.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на территории предприятия в Дзержинском районе ночью произошел пожар в результате падения беспилотника. По его словам, возгорание было ликвидировано оперслужбами.