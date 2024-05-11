Стало известно, как Т-90 выдержал два попадания БПЛА ВСУ в уязвимые места Военэксперт Матвийчук: Т-90М выдержал два попадания БПЛА благодаря броне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-90М

Танк Т-90М на данный момент является одним из самых современных в России, поэтому выполнен с учетом требований боевых действий и смог выдержать два попадания беспилотников ВСУ в уязвимые места, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук для NEWS.ru. По его словам, сейчас конструкторы стараются максимально обезопасить шансы экипажа на выживание.

Предположу, что он может выдержать прямое попадание противотанковой ракеты типа TOW американского производство. Полагаю, что уязвимые места — как раз борт и корма — оказались прикрыты комплексами активной или динамической защиты, — отметил собеседник издания.

На Т-90М устанавливается один из типов защиты — активная или динамическая, обратил внимание Матвийчук. Пережить столкновение с дронами противника также помогло мастерство танкистов, добавил эксперт.

Сейчас вся бронетехника идет по пути, когда конструкторы стараются максимально повысить шансы экипажа на выживание. И вышибные панели, и бронекапсула, и боекомплект отдельно. И так далее, — констатировал он.

Ранее полковник в отставке Андрей Кошкин указал, что переданные на фронт российские танки Т-90М «Прорыв» могут использовать новые автоматы заряжания. У боевой машины есть модернизированная пушка калибра 125 мм, а также 12,7 мм зенитная установка, управляемая дистанционно. Кроме того, улучшилось управление огнем и место командира. Танк высоко себя зарекомендовал в условиях СВО, подытожил Кошкин.