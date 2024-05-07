Военный эксперт рассказал об особенностях российских танков Т-90М «Прорыв» Военный эксперт Кошкин: танки Т-90М «Прорыв» используют новые автоматы заряжания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-90М «Прорыв» во время генеральной репетиции парада на Красной площади

Переданные на фронт российские танки Т-90М «Прорыв» могут использовать новые автоматы заряжания, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. По его словам, этот танк является модернизацией Т-90, который был принят на вооружение в 2020 году.

Надо сказать, что у него установлена новая башня, довольно красивый вид у этого танка, современный. Он оснащен системой управления огнем «Калина», и вооружение, и новые автоматы заряжания использовать могут, и боеприпасы довольно современного образца, — объяснил эксперт.

Бывший полковник отметил, что также у танка есть модернизированная пушка калибра 125 мм, а также 12,7 мм зенитная установка, управляемая дистанционно. Кроме того, улучшилось управление огнем и место командира. Танк высоко себя зарекомендовал в условиях СВО, подытожил Кошкин.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что искусственный интеллект, который управляет турелью, начали активно использовать для защиты танков. По его словам, в современных отечественных танках появляются зенитные орудия на дистанционном управлении. Полковник отметил, что такие технологии увеличивают живучесть танков и защищают их от дронов.