В ДНР два человека подорвались на взрывоопасном предмете СЦКК: два человека погибли при подрыве автомобиля в Новотроицком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете (ВОП) в Новотроицком Донецкой Народной Республики, передали в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По имеющейся информации, два человека погибли и еще один пострадал.

Населенный пункт Новотроицкое: в результате подрыва на ВОП гражданского автомобиля погибли двое мужчин (персональные данные устанавливаются) и ранена женщина 1963 года рождения, — говорится в сообщении.

Мирный житель ранее получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке, отметил мэр города Иван Приходько. Минобороны России эту информацию не комментировало. В результате обстрела частично были обесточены два поселка — Озеряновка и Пантелеймоновка, дополнил сведения градоначальник.

До этого украинские БПЛА ударили по электроподстанции в Каменско-Днепровском районе Запорожской области, информировал губернатор Евгений Балицкий. Оборонное ведомство РФ не комментировало эти данные. По словам главы региона, никто из местных жителей не пострадал. Порядка 700 абонентов остались без света в результате атаки.