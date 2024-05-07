Рой БПЛА под Белгородом, морские дроны у Крыма: как ВСУ атакуют РФ 7 мая

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ДНР, Донецк. Мужчина около здания, пострадавшего в результате обстрела Куйбышевского района со стороны ВСУ

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Беспилотники ВСУ совершили массированный налет на Белгородскую область, несколько человек погибли, десятки пострадали. Пять украинских безэкипажных катеров были уничтожены у побережья Крыма. 700 абонентов остались без света в Запорожской области в результате обстрела электроподстанции. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Женщина пострадала при атаке дрона в Донецке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 15 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 10 обстрелов на Горловском направлении и пять — на Донецком. ВСУ выпустили 41 боеприпас по региону. Пять жилых домов, инфраструктурный объект и автомобиль получили повреждения.

Беспилотник ВСУ атаковал автозаправку в областном центре, сообщили в СЦКК. В результате удара пострадал мирный житель.

«Сегодня в Кировском районе Донецка сброшенным с украинского беспилотника боеприпасом ранена сотрудница автозаправочной станции — женщина 1987 г. р.», — написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Морские дроны ВСУ уничтожены у побережья Крыма

Накануне днем пять безэкипажных катеров ВСУ попытались атаковать Крымский полуостров в районе северо-западного побережья. Они были уничтожены силами Черноморского флота, сообщило Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором видно, как боевой вертолет маневрирует над морским дроном и обстреливает его. Беспилотник пытался уйти от обстрела, но загорелся и взорвался.

Накануне беспилотник ВСУ предпринял попытку атаки в районе Крыма. Он был уничтожен средствами ПВО над северо-западной частью акватории Черного моря, сообщило военное ведомство.

Массированный налет БПЛА на Белгородскую область

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере девять раз, сообщает Минобороны РФ в Telegram. В период с 12:30 до 22:20 над регионом были сбиты 16 беспилотников.

Кроме того, накануне украинская армия попыталась атаковать область из РСЗО RM-70 «Вампир». По данным военного ведомства, семь реактивных снарядов были уничтожены средствами ПВО.

«К большому горю, в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель. По предварительным данным, там же, в Никольском, осколками ранило 8-летнюю девочку», — прокомментировал атаку губернатор Вячеслав Гладков.

Днем 6 мая дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю в районе села Березовка Борисовского района. В результате мужчина получил ранения ноги. В том же районе БПЛА атаковали две «Газели», перевозившие сотрудников свинокомплекса «Агро-Белогорье». Жертвами удара стали семь человек, еще 42 человека пострадали. Минобороны не комментировало эти сообщения.

Кроме того, беспилотник ударил по молоковозу, двигавшемуся в районе села Щетиновка. Водитель не пострадал. Цистерна транспортного средства получила повреждения. В районе села Отрадное дрон атаковал передвижную лабораторию, обошлось без пострадавших. Российское ведомство не комментировало эту информацию.

Накануне вечером украинские FPV-дроны атаковали в районе Щетиновки два КамАЗа, сообщил глава региона. По его словам, в результате обстрела один грузовик полностью сгорел. Никто из жителей не пострадал. Минобороны не комментировало эту информацию.

Затем еще один беспилотник ВСУ влетел в движущийся по дороге автомобиль в районе Щетиновки. В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны. Он был доставлен в больницу с осколочными ранениями нижней конечности, уточнил Гладков. Минобороны не комментировало эти сведения.

Украинские беспилотники совершили налеты на села Старый Хутор и Муром, а также на город Шебекино. Несколько инфраструктурных объектов получили повреждения. Жительница Шебекино получила осколочное ранение ноги, ее госпитализировали.

Балицкий сообщил об ударе по электроподстанции в Запорожье

Украинские БПЛА ударили по электроподстанции в Каменско-Днепровском районе Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По словам главы региона, никто из местных жителей не пострадал. Порядка 700 абонентов остались без света в результате атаки.

Под артиллерийский обстрел ВСУ попал поселок Камыш-Заря в Куйбышевском районе, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Никто не пострадал. Российское военное ведомство не комментировало сообщения об атаке.

Старовойт заявил об обстреле курских сел

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии девять населенных пунктов Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Прилеты были зафиксированы в селах Гуево, Горналь, Гордеевка и Коровяковка, в поселках Теткино и Новый Путь, на хуторах Бырдин и Олешня, в деревне Елизаветовка, а также на пунктах пропуска «Суджа» и «Теткино».

Беспилотники ВСУ сбросили взрывные устройства в Судже. В Теткине дрон-камикадзе при падении повредил две машины. Никто не пострадал. Средства ПВО сбили БПЛА близ «Суджи». Еще несколько дронов были посажены средствами РЭБ в районах сел Уланок и Гордеевка, поселка Теткино, хутора Заря и деревни Елизаветовка.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об обстрелах населенных пунктов и налете украинских беспилотников в Курской области.

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