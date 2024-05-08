Стало известно об одной пострадавшей при обстреле Горловки со стороны ВСУ Мэр Приходько: в Горловке мирная жительница получила ранение при атаке ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная горловчанка, — говорится в сообщении.

Приходько добавил, что в результате обстрела частично обесточены два горловских поселка — Озеряновка и Пантелеймоновка. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале уточнило, что всего по городу было выпущено не менее 10 снарядов.

Министр здравоохранения республики Наталия Пащенко ранее сообщила, что все пострадавшие в результате обстрела ВСУ сотрудники нефтебазы в Луганске госпитализированы в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами. Раненым оказана вся необходимая медицинская помощь, добавила она. По ее словам, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS, заявлял глава ЛНР Леонид Пасечник. По его данным, уже известно о пятерых пострадавших сотрудниках загоревшейся нефтебазы. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.