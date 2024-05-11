Почти 30 россиян пострадали при массированной атаке ВСУ Гладков: женщина погибла при обстреле ВСУ Белгорода, 29 человек пострадали

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

Последствия обстрела в Белгородской области

Вооруженные силы Украины 11 мая совершили массированную атаку на Белгород и Белгородский район, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, в результате обстрелов погибла одна женщина, 29 жителей получили ранения.

Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. Выехал на места обстрелов. К большому горю, погибла мирная жительница. <...> По предварительной информации, 28 взрослых и ребенок получили осколочные ранения различных частей тела, — уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что всех пострадавших доставили в больницу, им оказывается необходимая помощь. Также разные повреждения получили 49 квартир в 22 домах и четыре коммерческих объекта. Из-за обстрелов было повреждено остекление в двух больницах Белгорода, общеобразовательной школе и Центре художественной гимнастики.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области. По информации Гладкова, ВСУ сбросили взрывные устройства с квадрокоптера на грузовой автомобиль, в результате погиб мужчина.

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ 9 мая. Губернатор сообщил, что в результате происшествия погибла мирная жительница, которая находилась на улице в момент обстрела.