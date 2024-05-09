Женщина получила смертельные ранения при обстреле Новой Таволжанки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате происшествия погибла мирная жительница, которая находилась на улице в момент обстрела.

Ее раны оказались смертельными. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей, — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что четыре частных жилых дома получили различные повреждения: разбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. Также в результате обстрела загорелась хозяйственная постройка на одной из территорий, однако пожар быстро потушили. На месте происшествия работают оперативные службы, проводится обход территории для выявления дополнительных повреждений.

Ранее мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области, сиротами остались их четверо детей, заявил губернатор области Евгений Балицкий. Им оказывают социальную и психологическую помощь.

Также сообщалось, что белгородское село Пороз подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников. В результате удара загорелся частный жилой дом, погибли два мирных жителя — женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней.