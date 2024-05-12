SHOT назвал оружие, которым ВСУ ударили по дому в Белгороде SHOT: ВСУ ударили по дому в Белгороде управляемой авиабомбой AASM HAMMER

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Авиабомба AASM HAMMER

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что ВСУ применили управляемую авиабомбу AASM HAMMER производства Франции для удара по многоэтажному дому в Белгороде. По его данным, первоначальной целью атаки должна была стать ТЭЦ, расположенная близ пострадавшего дома.

Авторы канала отмечают, что французские власти обещали передать большое количество таких авиабомб ВСУ зимой, весной их уже перехватывали системы ПВО на территории России.

Ряд Telegram-каналов писал, что в результате ЧП есть погибшие. По разным сведениям, жертвами обрушения стали минимум три человека, а число пострадавших достигает 21 человека. Официального подтверждения этих сведений нет.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, зафиксировано прямое попадание снаряда в многоэтажный жилой дом на Харьковской горе. Обрушился весь подъезд, с первого по десятый этаж.

Также в Сети появились кадры, предположительно, момента попадания снаряда в многоквартирный дом в Белгороде. На них видно, как после прилета несколько этажей дома рушатся за считанные секунды, а улицу и ближайшие здания заволакивают густые клубы черного дыма. Судя по видео с камеры наблюдения, атака произошла в 11:21 по местному времени.