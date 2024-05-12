Удар ВСУ по десятиэтажке в Белгороде: разрушения, сколько жертв и раненых

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

В Белгороде на улице Щорса 12 мая обрушился подъезд многоэтажного дома в результате прямого попадания снаряда ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Какие известны последние новости?

Что известно о трагедии в Белгороде

Telegram-канал Baza сообщает, что в Белгороде в жилом многоквартирном доме разом обрушились 10 этажей. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что разрушенная часть дома завалила проезжую часть и тротуары. Также в месте обрушения от самой крыши и до фундамента зияет дыра.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дом был частично разрушен в результате прямого попадания снаряда.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже», — отметил он.

29 человек ранены, сообщили в Следственном комитете РФ.

Как сообщает Telegram-канал «112», под завалами могут находиться до 20 человек. Источник уточнил, что также известно, что среди пострадавших есть один ребенок.

«До 20 человек могут находиться под завалами рухнувшего подъезда дома в Белгороде. На месте работают спасатели и военные. Существует угроза обрушения соседних подъездов, жителей эвакуируют», — говорится в публикации канала.

По информации Telegram-канала SHOT, на настоящий момент из-под завалов многоэтажки в Белгороде достали семь человек, их госпитализируют.

«На данный момент известно о четырех погибших. Несколько жителей в тяжелом состоянии», — сообщил источник.

По информации некоторых СМИ, количество погибших возросло до семи человек.

Откуда был нанесен удар по жилому дому в Белгороде

Baza пишет, что, по предварительным данным, разрушивший дом снаряд был выпущен из РСЗО «Ольха».

Telegram-канал «Два майора» обратил внимание, что ВСУ вторые сутки применяют авиацию и натовские управляемые авиабомбы для ударов по мирному населению.

«Удар наносился, скорее всего, авиацией из Ахтырского района Сумской области. От попадания РСЗО Vampire подъезд вряд ли бы сложился», — добавили авторы канала.

Как пишет SHOT, ВСУ, предварительно, ударили по многоэтажке в Белгороде не «Ольхой», а французской управляемой авиабомбой AASM HAMMER.

«Целью была ТЭЦ, которая находится неподалеку от жилого дома. Французские власти обещали передать большое количество таких авиабомб Киеву ещё зимой, весной их уже уничтожала ПВО на территории РФ», — пишет источник.

Сотрудники Следственного комитета России приступили к расследованию очередных преступлений вооруженный формирований Украины, в результате которых пострадало гражданское население Белгородской области.

Что говорят военкоры об атаке на Белгород

Военный корреспондент Александр Коц назвал подлым удар украинской стороны по мирным жителям Белгорода. По его мнению, таким образом ВСУ «пытаются огрызаться» на Харьковскую операцию.

«Харьковская операция долго и тщательно готовилась, в регионе скрытно накапливались силы, сюда перебрасывались резервы, из которых и формировалась сначала группировка прикрытия госграницы. А из нее — группировка войск „Север“. Наутро после Дня Победы „северяне“ приступили к активному этапу. И сейчас, к сожалению, враг будет огрызаться — подло, исподтишка… Атакуя в том числе гражданскую инфраструктуру, срывая свое зло на мирном населении. Сил и удачи нашим „северянам“, которые двигают нечисть от наших границ. Терпения и выдержки жителям многострадальной Белгородчины», — написал военный корреспондент в своем Telegram-канале.

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