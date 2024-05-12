Следком сделал заявление после удара ВСУ по многоэтажке в Белгороде СК сообщил о расследовании массированного обстрела ВСУ Белгорода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета России приступили к расследованию очередных преступлений Вооруженный сил Украины, в результате которых пострадало гражданское население Белгородской области и ДНР, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства. Отмечается, что речь в том числе идет о массированном обстреле Белгорода.

По сообщению органов исполнительной власти, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВФУ. По предварительным данным, погибла мирная жительница, 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения различных частей тела, — указано в заявлении.

Также в ведомстве сообщили, что при обстрелах со стороны позиций украинской армии в Донецке пострадали 12-летняя школьница и мужчина 1982 года рождения. Помимо этого, известно, что в Новотроицке при подрыве автомобиля погибли двое мужчин и пострадала женщина 1963 года рождения. В СК добавили, что специалисты примут все необходимые меры, чтобы установить всех причастных к данным преступлениям.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и область подверглись массированному обстрелу. Он добавил, что один снарядов попал в многоэтажный жилой дом, обрушился весь подъезд.

По информации Telegram-канала «112», под завалами могут находиться до 20 человек. Канал уточнил, что также сообщается о пяти пострадавших, среди которых один ребенок.