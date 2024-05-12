Число пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде возросло Число пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде увеличилось до 20

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Число пострадавших при обрушении подъезда в 10-этажном жилом доме в Белгороде выросло до 20 человек, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Там добавили, что число раненых может увеличиваться, а под завалами по-прежнему могут находиться люди.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прямом попадании украинской ракеты в многоэтажный жилой дом, в результате которого обрушился целый подъезд, с десятого по первый этаж. Точной информации о пострадавших и погибших пока нет, на месте ведется разбор завалов.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теракт в Белгороде является еще одним кровавым звеном в цепочке преступлений украинских властей. По ее словам, за этим кроется почерк «преступной группировки» украинского лидера Владимира Зеленского.

Минобороны РФ сообщило, что 12 мая ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 мск. По информации ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У», уточнили в МО.