МЧС подготовило ведомственные отряды для отправки на помощь белгородцам Отряды «Центроспас» и «Лидер» МЧС России подготовили к вылету в Белгород

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Отряды «Центроспас» и «Лидер» МЧС России приведены в готовность к вылету на ликвидацию последствий обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, передает ТАСС со ссылкой на оперслужбы. Также к отправке подготовили сотрудников Тульского спасцентра МЧС.

Для вылета из Москвы на место ЧП в готовности находятся спасатели отрядов «Центроспас» и «Лидер» МЧС России, — говорится в сообщении.

И. о. министра здравоохранения России Михаил Мурашко поручил направить в Белгород медиков из федеральных центров и из Москвы, сообщил его помощник Алексей Кузнецов. В их числе значатся анестезиологи-реаниматологи, травматологи, в том числе детские, торакальные хирурги, нейрохирурги и специалисты иных направлений.

Ранее местная жительница рассказала, что перед обрушением многоэтажки в Белгороде громко работала сирена ракетной опасности. Женщина призналась, что ее до сих пор трясет от произошедшего. Она также предположила, что в результате происшествия будет много жертв.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, зафиксировано прямое попадание снаряда в многоэтажный жилой дом на Харьковской горе. Обрушился весь подъезд, с первого по десятый этаж.

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и «Вампир». В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».