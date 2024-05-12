МИД России указал на «кровавый» след теракта в Белгороде Захарова: теракт в Белгороде стал кровавым звеном в цепочке преступлений Киева

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Теракт в Белгороде является еще одним кровавым звеном в цепочке преступлений украинских властей, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, за этим кроется почерк преступной группировки украинского лидера Владимира Зеленского.

Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стал почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры, — написала она.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 12 мая ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 мск. По информации ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У», уточнили в МО.

Также в Сети появились кадры, предположительно, момента попадания снаряда в многоквартирный дом в Белгороде. В результате атаки, по данным экстренных служб, пострадали 18 человек. Разрушено 16 квартир. Под завалами могут находиться люди.