Военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в районе Никольского монастыря под Угледаром. Трагедия случилась во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Следственном комитете России пообещали установить всех причастных к его гибели. Журналисту, который работал в зоне боевых действий с 2022 года, было 29 лет. Чем известен Никита Цицаги и каким он запомнился коллегам — в материале NEWS.ru.
Как в России отреагировали на гибель Никиты Цицаги
Представитель МИД России Мария Захарова назвала гибель корреспондента NEWS.ru «еще одним тяжким преступлением бандеровского режима». Она подчеркнула, что виновные в смерти журналиста не уйдут от наказания. Захарова также потребовала соответствующей реакции от профильных международных организаций и структур, особенно Организации Объединенных Наций, по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал наградить военного корреспондента орденом Мужества. «Такие люди, конечно, должны быть награждены, в этом нет никаких сомнений. Он отдал свою жизнь за Родину», — отметил депутат.
Цицаги сделал репортажи о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных врачах и священнике, ударах по Донецку, Белгороду и Москве. Когда Белгородскую область атаковали диверсанты, журналист отправился в Новую Таволжанку поговорить с местными жителями. В мае прошлого года Никита Цицаги сделал репортаж из Марьинки — города, «которого нет». 5 июня 2023 года он попал под обстрел, но выжил.
«Была искра в его глазах»
Продюсер NEWS.ru Екатерина Гончарова вспоминает Цицаги как спокойного, скромного и вежливого парня. «Вся редакция его любила и радовалась, когда он возвращался. Добрый, улыбчивый парнишка. Спокойный, скромный, вежливый. Он всегда был тактичным», — вспомнила Екатерина.
«Никита. Немногословен, вечно уверенный. Была искра в его глазах, правда…» — охарактеризовал Цицаги бильд-редактор NEWS.ru Роман Васильев.
HR-менеджер NEWS.ru Илона Бончук вспомнила, как дарила Никите Цицаги подарок во время игры «Тайный Санта» в преддверии Нового года. «Мне было безумно приятно выбирать ему подарок и видеть радость на его лице, когда он распаковывал его. Никита останется в моей памяти как очень веселый, жизнерадостный и добрый парень. Он был человеком с большим сердцем, доброй душой, очень искренний и отзывчивый», — рассказала Бончук.
По словам руководителя отдела «Политика» NEWS.ru Юрия Зайнашева, от Никиты исходило тепло, доброжелательность, и «при этом чувствовалось, что за внешней мягкостью, вежливостью скрывается упрямство».
«У него были какие-то свои базовые, стержневые ценности, вокруг которых никаких сомнений, похоже, не было. Что за ценности, я не спрашивал. У нас была всего пара длинных разговоров, остальное — короткие переписки в чате. Но ясно было, что это очень взрослый человек, несмотря на молодость», — вспомнил Зайнашев.
Обозреватель того же отдела NEWS.ru Сона Рустамова назвала Никиту одним из самых светлых и жизнерадостных людей в редакции. «Всегда был инициатором поговорить по душам, всегда интересовался, как мои дела. Спрашивал, что происходило в редакции в его отсутствие. В конце беседы он всегда желал удачи и говорил: „До встречи…“ Не верится, что этой встречи больше не будет», — отметила Рустамова.
Руководитель отдела «Культура» и выпускающий редактор Светлана Комарова вспомнила, каким был Цицаги в неформальной обстановке. «В августе 2023 года Никита ходил с частью редакции на шашлыки. Много шутил и смеялся вместе со всеми», — сказала она.
«Человек-оркестр»
Руководитель фотоотдела NEWS.ru Денис Бочаров вспоминает, что познакомился с Цицаги в ходе обсуждения снимков, которые редакция хотела бы получить от Никиты по итогам очередной поездки.
«После этого каждая фотография — будто сам там побывал. Ярко, эмоционально, интересно. Никита был не из тех, кому нужно было рассказывать, где и что нужно снимать для качественного снимка. Он был из другого теста. Не искал легких путей в добыче материала. Темы находил сам и договаривался с героями: и писал, и снимал. Одним словом, человек-оркестр. И чертовски хороший оркестр», — сказал Бочаров.
Редактор отдела «Экономика» Владимир Хейфец рассказал, как на планерках Никита предлагал темы, связанные с проблемами обычных людей, и хотел писать репортажи о них. По его мнению, и в Донбасс, и в Белгород Никита ездил в первую очередь из-за сочувствия к обычным мирным гражданам, которые переживают «все сегодняшние ужасы».
«В этом смысле он журналист того же склада, что и Саша Черных из „Коммерсанта“. Они оба, как мне кажется, из тех, кто не хотел выбирать ту или иную сторону. Они просто используют/использовали все доступные площадки, чтобы показать максимальному числу одних людей горе других. Обоих в итоге называли пропагандистами, что, конечно же, не так. Просто почитайте тексты Никиты и Саши за много лет, и все встанет на свои места», — отметил Хейфец.
Руководитель отдела «Видео» Иван Воронцов вспомнил, как вместе с Цицаги переводил на русский язык интервью американского журналиста Такера Карлсона с философом Александром Дугиным. «На перевод и монтаж 25-минутного видео вместо двух с половиной часов у нас ушло около восьми [из-за споров о верности трактовок ряда формулировок]. Договорились в обязательном порядке по возвращении Никиты в Москву сходить в бар и обсудить интересные нам философские направления. Встречу эту я не отменяю, просто теперь место и время изменились», — сказал Воронцов.
Почему Цицаги снова и снова возвращался в зону СВО
Как рассказывал сам Никита, он стал военкором почти случайно — на первое задание во фронтовую зону, по его словам, просто было некому ехать. Зайнашев вспомнил, как Цицаги рассказывал о своих визитах в зону СВО.
«Как описывал эти чувства Никита: смогу или не смогу, удастся ли, несмотря на постоянный страх, все же выполнить задание и вернуться в редакцию с классным материалом или не удастся? Повезет ли, как в прошлый раз, — или не повезет? Каждая поездка на фронт — как поход по узкой горной тропе вдоль обрыва. Возвращаются не все», — рассказал глава политического отдела NEWS.ru.
Руководитель отдела «Спорт» Михаил Потапов признался, что «с долей недоумения относился к длительным поездкам Никиты в зону СВО, причем в самые горячие ее точки». «Неужели вообще не страшно? Но Никита хотел быть там, ему это было действительно интересно», — отметил Потапов.
Еще один сотрудник NEWS.ru вспомнил один из разговоров с Цицаги. «Как-то он мне сказал: „Время пройдет, все закончится, а материалы останутся“. Это важный посыл, который я усвоил и, надеюсь, каждый поймет для себя по-своему. И тебе мира на небе, Никит. И всем нам мира на земле!» — отметил он.
«Никита продолжал снимать несмотря на то, что нас хотели убить»
Впервые под обстрел Никита Цицаги попал вместе со своим коллегой военным корреспондентом «Комсомольской правды» («КП») Григорием Кубатьяном в июне 2023 года. Тогда они вместе делали материал о Новой Таволжанке.
«Если в Шебекино еще был какой-то поток людей, то в Таволжанке были опустевшие наши блокпосты. Были прилеты. Я уже думал, что надо поворачивать назад, потому что ничем хорошим для нас это не закончится, а Никита тогда сказал: „Давай проедем еще немножко, хоть чуть-чуть посмотрим, что там“. Я поддался на этот молодой авантюризм и подумал даже: „И правда, что мы за журналисты такие, если толком ничего не увидим“», — поделился воспоминаниями Кубатьян.
Он рассказал, что противник заметил их с Цицаги с дрона — целенаправленно пытались убить. Его поразило, как в этот момент повел себя корреспондент NEWS.ru.
«Я помню, что Никита вел себя довольно смело. Мы быстро нашли место, где можно спрятаться, и он продолжал снимать несмотря на то, что именно по нам, по нашей машине стреляли, нас хотели убить. Он продолжал выполнять свою работу. Меня тогда это впечатлило и даже восхитило, потому что все-таки в такой момент хочется самому спастись, а он продолжает снимать», — рассказал спецкор «КП».
Кубатьян запомнил Никиту выдержанным и спокойным человеком. По его словам, Цицаги очень ответственно относился к своей работе, для него было недопустимо вернуться из поездки с пустыми руками. «Даже просто сталкиваясь с какими-то ужасами других людей, ты как журналист собираешь эти драматические ситуации, через себя пропускаешь. Ты в себе носишь чужую боль, и нужно с этим жить потом. Он в себе тоже это носил, но он не показывал это. Очень сильный, крепкий характер у Никиты был», — подчеркнул Кубатьян.
Что говорят военкоры о поездке Цицаги к монастырю
Военкор «Коммерсанта» Александр Черных рассказал NEWS.ru, что виделся с Никитой Цицаги накануне его гибели. По его словам, все коллеги пытались отговорить его ехать в монастырь по «дороге смерти», которая пробивается украинскими FPV-дронами.
«Он был настоящим журналистом, как из книжек и голливудских фильмов. Очень смелый парень — к сожалению, до безрассудства. Мы не смогли его переубедить. Кажется, он даже немного на нас обиделся. Мол, чего мы его учим, он ведь видел на войне не меньше нашего», — вспоминает Черных.
Он рассказал, что Цицаги поехал вечером, так как в темноте было больше шансов проскочить мимо дронов, но в этот раз ему не повезло. «Это огромная утрата для всей нашей страны: погиб настоящий журналист, для которого профессия была важнее цеховых разборок», — сказал Черных.
Подруга Цицаги Анастасия Заикина высказала мнение в беседе с NEWS.ru, что Цицаги был «чрезмерно верен себе и личным принципам». «Это имело необратимые последствия, ведь Никита решился ехать в монастырь в Никольском Волновахского района. Зная его отношение к вере и желание сделать по-настоящему ценный репортаж, мне сложно представить, что его могли отговорить туда ехать», — рассказала Заикина.
Корреспондент РИА Новости Мария Марикян назвала Никиту одним из лучших пишущих журналистов, работающих на СВО. «Он не шел по головам ради ярких кадров. Всегда заботился не только о своей безопасности, но и переживал за своих сопровождающих. Старался взвесить все за и против, прежде чем принять решение о выезде куда-либо», — заявила она NEWS.ru.
Она назвала гибель Никиты большой трагедией для всего журналистского сообщества и подчеркнула, что среди его репортажей нет ни одного «проходного». «Каждый не похож на предыдущий, каждый уникален», — резюмировала Марикян.
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