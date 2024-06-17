«Он отдал жизнь за Родину»: каким был Никита Цицаги, погибший от удара ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Цицаги

Военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в районе Никольского монастыря под Угледаром. Трагедия случилась во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Следственном комитете России пообещали установить всех причастных к его гибели. Журналисту, который работал в зоне боевых действий с 2022 года, было 29 лет. Чем известен Никита Цицаги и каким он запомнился коллегам — в материале NEWS.ru.

Как в России отреагировали на гибель Никиты Цицаги

Представитель МИД России Мария Захарова назвала гибель корреспондента NEWS.ru «еще одним тяжким преступлением бандеровского режима». Она подчеркнула, что виновные в смерти журналиста не уйдут от наказания. Захарова также потребовала соответствующей реакции от профильных международных организаций и структур, особенно Организации Объединенных Наций, по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал наградить военного корреспондента орденом Мужества. «Такие люди, конечно, должны быть награждены, в этом нет никаких сомнений. Он отдал свою жизнь за Родину», — отметил депутат.

Цицаги сделал репортажи о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных врачах и священнике, ударах по Донецку, Белгороду и Москве. Когда Белгородскую область атаковали диверсанты, журналист отправился в Новую Таволжанку поговорить с местными жителями. В мае прошлого года Никита Цицаги сделал репортаж из Марьинки — города, «которого нет». 5 июня 2023 года он попал под обстрел, но выжил.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении

«Была искра в его глазах»

Продюсер NEWS.ru Екатерина Гончарова вспоминает Цицаги как спокойного, скромного и вежливого парня. «Вся редакция его любила и радовалась, когда он возвращался. Добрый, улыбчивый парнишка. Спокойный, скромный, вежливый. Он всегда был тактичным», — вспомнила Екатерина.

«Никита. Немногословен, вечно уверенный. Была искра в его глазах, правда…» — охарактеризовал Цицаги бильд-редактор NEWS.ru Роман Васильев.

HR-менеджер NEWS.ru Илона Бончук вспомнила, как дарила Никите Цицаги подарок во время игры «Тайный Санта» в преддверии Нового года. «Мне было безумно приятно выбирать ему подарок и видеть радость на его лице, когда он распаковывал его. Никита останется в моей памяти как очень веселый, жизнерадостный и добрый парень. Он был человеком с большим сердцем, доброй душой, очень искренний и отзывчивый», — рассказала Бончук.

По словам руководителя отдела «Политика» NEWS.ru Юрия Зайнашева, от Никиты исходило тепло, доброжелательность, и «при этом чувствовалось, что за внешней мягкостью, вежливостью скрывается упрямство».

«У него были какие-то свои базовые, стержневые ценности, вокруг которых никаких сомнений, похоже, не было. Что за ценности, я не спрашивал. У нас была всего пара длинных разговоров, остальное — короткие переписки в чате. Но ясно было, что это очень взрослый человек, несмотря на молодость», — вспомнил Зайнашев.

Обозреватель того же отдела NEWS.ru Сона Рустамова назвала Никиту одним из самых светлых и жизнерадостных людей в редакции. «Всегда был инициатором поговорить по душам, всегда интересовался, как мои дела. Спрашивал, что происходило в редакции в его отсутствие. В конце беседы он всегда желал удачи и говорил: „До встречи…“ Не верится, что этой встречи больше не будет», — отметила Рустамова.

Руководитель отдела «Культура» и выпускающий редактор Светлана Комарова вспомнила, каким был Цицаги в неформальной обстановке. «В августе 2023 года Никита ходил с частью редакции на шашлыки. Много шутил и смеялся вместе со всеми», — сказала она.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в ПВР

«Человек-оркестр»

Руководитель фотоотдела NEWS.ru Денис Бочаров вспоминает, что познакомился с Цицаги в ходе обсуждения снимков, которые редакция хотела бы получить от Никиты по итогам очередной поездки.

«После этого каждая фотография — будто сам там побывал. Ярко, эмоционально, интересно. Никита был не из тех, кому нужно было рассказывать, где и что нужно снимать для качественного снимка. Он был из другого теста. Не искал легких путей в добыче материала. Темы находил сам и договаривался с героями: и писал, и снимал. Одним словом, человек-оркестр. И чертовски хороший оркестр», — сказал Бочаров.

Редактор отдела «Экономика» Владимир Хейфец рассказал, как на планерках Никита предлагал темы, связанные с проблемами обычных людей, и хотел писать репортажи о них. По его мнению, и в Донбасс, и в Белгород Никита ездил в первую очередь из-за сочувствия к обычным мирным гражданам, которые переживают «все сегодняшние ужасы».

«В этом смысле он журналист того же склада, что и Саша Черных из „Коммерсанта“. Они оба, как мне кажется, из тех, кто не хотел выбирать ту или иную сторону. Они просто используют/использовали все доступные площадки, чтобы показать максимальному числу одних людей горе других. Обоих в итоге называли пропагандистами, что, конечно же, не так. Просто почитайте тексты Никиты и Саши за много лет, и все встанет на свои места», — отметил Хейфец.

Руководитель отдела «Видео» Иван Воронцов вспомнил, как вместе с Цицаги переводил на русский язык интервью американского журналиста Такера Карлсона с философом Александром Дугиным. «На перевод и монтаж 25-минутного видео вместо двух с половиной часов у нас ушло около восьми [из-за споров о верности трактовок ряда формулировок]. Договорились в обязательном порядке по возвращении Никиты в Москву сходить в бар и обсудить интересные нам философские направления. Встречу эту я не отменяю, просто теперь место и время изменились», — сказал Воронцов.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Житель из зоны СВО

Почему Цицаги снова и снова возвращался в зону СВО

Как рассказывал сам Никита, он стал военкором почти случайно — на первое задание во фронтовую зону, по его словам, просто было некому ехать. Зайнашев вспомнил, как Цицаги рассказывал о своих визитах в зону СВО.

«Как описывал эти чувства Никита: смогу или не смогу, удастся ли, несмотря на постоянный страх, все же выполнить задание и вернуться в редакцию с классным материалом или не удастся? Повезет ли, как в прошлый раз, — или не повезет? Каждая поездка на фронт — как поход по узкой горной тропе вдоль обрыва. Возвращаются не все», — рассказал глава политического отдела NEWS.ru.

Руководитель отдела «Спорт» Михаил Потапов признался, что «с долей недоумения относился к длительным поездкам Никиты в зону СВО, причем в самые горячие ее точки». «Неужели вообще не страшно? Но Никита хотел быть там, ему это было действительно интересно», — отметил Потапов.

Еще один сотрудник NEWS.ru вспомнил один из разговоров с Цицаги. «Как-то он мне сказал: „Время пройдет, все закончится, а материалы останутся“. Это важный посыл, который я усвоил и, надеюсь, каждый поймет для себя по-своему. И тебе мира на небе, Никит. И всем нам мира на земле!» — отметил он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Жительница из зоны СВО

«Никита продолжал снимать несмотря на то, что нас хотели убить»

Впервые под обстрел Никита Цицаги попал вместе со своим коллегой военным корреспондентом «Комсомольской правды» («КП») Григорием Кубатьяном в июне 2023 года. Тогда они вместе делали материал о Новой Таволжанке.

«Если в Шебекино еще был какой-то поток людей, то в Таволжанке были опустевшие наши блокпосты. Были прилеты. Я уже думал, что надо поворачивать назад, потому что ничем хорошим для нас это не закончится, а Никита тогда сказал: „Давай проедем еще немножко, хоть чуть-чуть посмотрим, что там“. Я поддался на этот молодой авантюризм и подумал даже: „И правда, что мы за журналисты такие, если толком ничего не увидим“», — поделился воспоминаниями Кубатьян.

Он рассказал, что противник заметил их с Цицаги с дрона — целенаправленно пытались убить. Его поразило, как в этот момент повел себя корреспондент NEWS.ru.

«Я помню, что Никита вел себя довольно смело. Мы быстро нашли место, где можно спрятаться, и он продолжал снимать несмотря на то, что именно по нам, по нашей машине стреляли, нас хотели убить. Он продолжал выполнять свою работу. Меня тогда это впечатлило и даже восхитило, потому что все-таки в такой момент хочется самому спастись, а он продолжает снимать», — рассказал спецкор «КП».

Кубатьян запомнил Никиту выдержанным и спокойным человеком. По его словам, Цицаги очень ответственно относился к своей работе, для него было недопустимо вернуться из поездки с пустыми руками. «Даже просто сталкиваясь с какими-то ужасами других людей, ты как журналист собираешь эти драматические ситуации, через себя пропускаешь. Ты в себе носишь чужую боль, и нужно с этим жить потом. Он в себе тоже это носил, но он не показывал это. Очень сильный, крепкий характер у Никиты был», — подчеркнул Кубатьян.

Что говорят военкоры о поездке Цицаги к монастырю

Военкор «Коммерсанта» Александр Черных рассказал NEWS.ru, что виделся с Никитой Цицаги накануне его гибели. По его словам, все коллеги пытались отговорить его ехать в монастырь по «дороге смерти», которая пробивается украинскими FPV-дронами.

«Он был настоящим журналистом, как из книжек и голливудских фильмов. Очень смелый парень — к сожалению, до безрассудства. Мы не смогли его переубедить. Кажется, он даже немного на нас обиделся. Мол, чего мы его учим, он ведь видел на войне не меньше нашего», — вспоминает Черных.

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Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru 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Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа корреспондента NEWS.ru 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Он рассказал, что Цицаги поехал вечером, так как в темноте было больше шансов проскочить мимо дронов, но в этот раз ему не повезло. «Это огромная утрата для всей нашей страны: погиб настоящий журналист, для которого профессия была важнее цеховых разборок», — сказал Черных.

Подруга Цицаги Анастасия Заикина высказала мнение в беседе с NEWS.ru, что Цицаги был «чрезмерно верен себе и личным принципам». «Это имело необратимые последствия, ведь Никита решился ехать в монастырь в Никольском Волновахского района. Зная его отношение к вере и желание сделать по-настоящему ценный репортаж, мне сложно представить, что его могли отговорить туда ехать», — рассказала Заикина.

Корреспондент РИА Новости Мария Марикян назвала Никиту одним из лучших пишущих журналистов, работающих на СВО. «Он не шел по головам ради ярких кадров. Всегда заботился не только о своей безопасности, но и переживал за своих сопровождающих. Старался взвесить все за и против, прежде чем принять решение о выезде куда-либо», — заявила она NEWS.ru.

Она назвала гибель Никиты большой трагедией для всего журналистского сообщества и подчеркнула, что среди его репортажей нет ни одного «проходного». «Каждый не похож на предыдущий, каждый уникален», — резюмировала Марикян.

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