«Месть, окопы и беспилотники»: как бойцы «Пятнашки» воюют под Донецком Репортаж NEWS.ru о боевых действиях на самом сложном направлении

На донецком направлении есть отрезок фронта, который представляет собой сплошную линию укреплений. Бои за каждый метр земли здесь принимают ожесточенный характер. Действия пехоты поддерживают ствольная артиллерия и минометы, корректируемые дронами. На краю рубежей находятся добровольцы интернациональной бригады «Пятнашка». Иногда в бою их отделяют от противника десятки метров. О том, на что похожа война в окопах, чем полезны дроны и кто воюет на стороне добровольцев — в репортаже NEWS.ru.

«Мы пообещали друг другу, что пока не смоем кровью кровь, не закончим эту войну»

Осенние листья падают на асфальт и разлетаются под шинами автомобиля. Водитель жмет на газ, ловко маневрируя между заграждениями. На обочине торчат куски разбитого асфальта, видны свежие воронки от разорвавшихся мин.

Здесь начинается один из самых сложных участков фронта — Авдеевская промзона. Так называемая Промка — ключевая точка обороны всей донецкой агломерации, а также удобный плацдарм для контрнаступления ВСУ. Этот рубеж российских сил контролируют бойцы интербригады «Пятнашка». За последнее время Украина скопила в этом районе большое количество бойцов. По некоторым источникам, несколько десятков тысяч. Именно отсюда чаще всего ведутся обстрелы города.

С начала СВО бойцам «Пятнашки» удалось провести несколько удачных штурмов и продвинуться вперед.

— Все зависит от мотивации, — отвечает командир отделения Кабар, когда спрашиваю, сколько времени понадобится мобилизованным, чтобы освоится на фронте. — Все для этого и все ради этого. Как говорил генерал Лебедь, если человек мстит, он уже идеологически заточен. Он преследует определенную цель и сделает все, чтобы его месть пришла в исполнение. Чтобы месть его душевно удовлетворила. То же самое патриотизм. Если ты рвешься в бой, будешь слушать опытных товарищей. Сделаешь так, чтобы из-за твоей безалаберности не погиб твой друг. Если ты больной или маньяк, то тоже на х** все вертишь. Это неправильная мотивация. Правильная мотивация — патриотизм, вера, месть.

Все земля вокруг промзоны состоит из частоколов блиндажей с огневыми точками. Боевой контакт ведется на расстоянии 60 метров. Иногда бойцы в одном окопе слышат разговоры противника в другом. В ход идут РПГ, ВОГ, гранаты и минометы, корректируемые с воздуха операторами дронов.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Боец проверяет автомат перед выходом на позицию Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Боец проверяет автомат перед выходом на позицию Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Солдат чистит затвор автомата пока на позициях тихо Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Солдат чистит затвор автомата пока на позициях тихо Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Командир отделения «Камаз» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Командир отделения «Камаз»

Машина доезжает до позиции и прячется в укрытии. Мы идем по тропинке к блиндажам передней линии. В густой листве и грязи хорошим ориентиром служит кабель связи, тянущийся по земле. Вдалеке виднеется фундамент брошенной железной дороги и ржавые фонарные столбы, которые отключены от света уже много лет. Первые бои за Авдеевку начались в 2014 году и продолжились в 2016-м и 2017 годах. По данным народной милиции ДНР и ОБСЕ, бои за Авдеевку отличались ожесточенными столкновениями и высокой концентрацией военных операций.

— Здесь сложная местность. Сложнее, чем в других донецких направлениях, — рассказывает Кабар. — Вообще, это место для нас имеет большое значение. У нас стоял личный вопрос. При первом штурме в апреле здесь погибли наши пацаны. Погибли жестоко. ВСУ проявили чрезмерность, переступили воинское. Мы пообещали отомстить за них. Нужно было забрать тела, как можно больше убить, как можно больше забрать и закрепиться. На 27-й день у нас это получилось — мы забрали 16 тел наших друзей. Мы провели разведку и удачный штурм. Три раза за ночь они пытались отбить свои позиции, но у них ничего не получилось, и они смирились.

— В отличие от них мы проявили воинское. Мы взяли в плен пятерых — собрали симки, флешки, средства связи, данные корректировки. Это была наша месть. А дальше мы выполняем задачи, которые ставит наше командование. Стратегия войны меняется каждый день. Мы поставили крест и увековечили память наших друзей. Мы пообещали друг другу, что пока не смоем кровью кровь, не закончим эту войну. И Всевышний удостоил нас успехом в этой операции. Он дал нам сообразительность. Он дал нам волю. Мы безопасно прошли больше километра у них под носом.

Нужно следить за небом, чтобы не оказаться в зоне видимости дронов. Бойцы «Пятнашки» держат в небе «карусели» — очередь из дронов для постоянного наблюдения с высоты. Оператор запускает в небо «птичку», она зависает в небе с камерой. Когда разряжается, на ее место поднимается другая. Так контроль за местностью осуществляется в режиме 24 на 7. Некоторые дроны оснащены тепловизорами. В последнее время появились антидроновые ружья и подавители БПЛА, с помощью которых можно посадить чужую «птичку». Такая вот война дронов.

НАТО хорошо оснастило украинцев техникой, — объясняет Камаз, командир подразделения «Пятнашки». У него, одного из немногих есть опыт участия в нескольких военных конфликтах. — В первую очередь они делают ставку на глаза, мы их называем «птичками». Некоторые позиции находятся на расстоянии 60 метров друг друга. Ночью даже можно услышать их речь в окопе. Я принял участие в этой войне по той причине, что я здесь родился. Это моя родина, у меня есть сын. Я не хочу ему оставлять все это.

— В СМИ постоянно поднимается вопрос возможного контрнаступления ВСУ. Есть такая вероятность?

— Мы готовы. Мы у себя дома. Возможно, будут попытки, но расстояния тут большие, и, чтобы совершить прорыв, им придется накрыть своих артиллерией. Если дойдет до такого, что они начнут глушить своих, мы будем готовы и к этому. Наш город полностью готов к любому контрнаступлению, хоть на танках, хоть на вертолетах. Встретим достойно.

Звучит перестрелка, «выходы» минометов. На время все затихает, затем повторяется снова. В последнее время противник часто использует польские снаряды, которые летят совсем беззвучно.

«Война — это окопы»

В число добровольцев «Пятнашки» входят бойцы разных национальностей. Абхазы, русские, французы, были даже американцы. У многих разные политические взгляды — правые, левые, многие из разных городов. Плюсом является независимый статус бригады. Опытные командиры заслужили право принимать независимые оперативные решения за годы военный действий.

Один из бойцов «Пятнашки» показывает гранату, которая лежит у изголовья его блиндажной койки. Он берет ее в ладонь и проверяет напряжение чеки.

— Наши бойцы не сдаются в плен. В случае чего забираем нескольких чужих. Такое у нас правило. А это рисунки, которые нам прислали дети.

Мужчина убирает гранату и разворачивает листок, спрятанный в кармане. На нем детский рисунок. Их отправляют дети из разных городов России.

Боец показывает один из ложных выходов, идущих вдоль траншеи. Если присмотреться, можно увидеть тонкую струну и гранату, спрятанную в проходе. Заденешь ловушку — труп.

В другом окопе сидят молодые нацболы, 20-летние парни с позывными Краснодар, Сибирь и молодая девушка с автоматом, украшенным наклейками. Висит советский флаг, в телефон скачены аниме-сериалы, а рядом стоит снаряд от РПГ с рисунками в жанре хентай.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Боец интербригады воюет с 2014 года. До этого он был шахтером. Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Боец интербригады воюет с 2014 года. До этого он был шахтером. Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru «Z» на прикладе он вычертил еще до начала СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru «Z» на прикладе он вычертил еще до начала СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Молодые добровольцы-нацболы в составе интербригады Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Молодые добровольцы-нацболы в составе интербригады Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Бойцы «Краснодар» и «Сибирь» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Бойцы «Краснодар» и «Сибирь» Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военный медик с позывным «Хирург» спасает раненых напарников во время обстрелов Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военный медик с позывным «Хирург» спасает раненых напарников во время обстрелов Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru За восемь лет линия обороны превратилась в сплошные окопы Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru За восемь лет линия обороны превратилась в сплошные окопы

— По какой причине вы приехали сюда?

— Для защиты русскоязычного населения на Донбассе. Когда мы поняли, что они находятся под угрозой.

— Многие ребята вашего возраста сейчас уезжают из России. Как к этому относитесь?

— Они не станут цветом нации. Пусть уезжают, если не хотят жить в России. Останутся самые активные. Инициативные группы зарешали в Донбассе в 2014 году. Они зарешают и в России.

— Есть какие-то советы для мобилизованных вашего возраста?

— Больше слушать, — говорит Сибирь. — Почти все мины можно услышать, кроме польской. Услышишь мину, успеешь лечь — выживешь. Соблюдайте технику безопасности. Уши — ваш друг. Слух вам понадобится здесь больше, чем зрение.

— И не ссать.

— И соблюдайте технику безопасности!

— Война — это окопы. А не пиу-пиу.

Оказывается, Сибири прислали домой повестку, пока он сидит в окопе под Донецком. Мать скинула фото на телефон.

Ты едешь сюда с мыслью, что какую-то жертву все равно нужно принести. Здоровье, может быть, жизнь. Нравится, что «Пятнашка» — это очень мотивированное подразделение. Сейчас мы ждем подкрепления из России, которое нужно было отправить намного раньше. Мы давно ждем команды пойти вперед. С подкреплением это станет возможно.

— Вы скучаете по дому?

— Я — нет.

— По каким-то мелочам скучаешь. По питерской шаурме, по нормальным кофейням, по компьютерным играм. А потом просто привыкаешь, и все.

— Сейчас есть вещи посерьезнее. Есть более важные цели, чем те, что в обычной жизни на гражданке. Поэтому мы здесь.

— Катя, 22 года, позывной Чебурашка, — представляется девушка с автоматом, куря сигарету. Ее Ак-47 оклеен анимешными наклейками. — Сперва я приехала в августе по медицине, но не получилось, и с 1 сентября я в «Пятнашке».

— Почему тут?

— Чтобы мстить. За друзей, которых я больше никогда не увижу. За друзей, которые живут в страхе и не говорят по-русски, чтобы выжить. Это неправильно.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Девушка-боец с позывным «Чебурашка» на своей позиции Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Девушка-боец с позывным «Чебурашка» на своей позиции Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Огневые позиции находятся так близко, что иногда можно услышать речь противника Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Огневые позиции находятся так близко, что иногда можно услышать речь противника Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Ловушка с гранатой, сделанная в траншее Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Ловушка с гранатой, сделанная в траншее Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Автомат и боеприпасы всегда находятся под рукой Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Автомат и боеприпасы всегда находятся под рукой Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Скоро в Донбасс придет зима, и «зеленка» сменится голым ландшафтом Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Скоро в Донбасс придет зима, и «зеленка» сменится голым ландшафтом

Мне не нравится мир, в котором всех разрывает на конфетти. Мне не нравится, что погибают дети. Мне не нравятся эти дебильные звуки. Мне не нравится, что кто-то должен жить в страхе из-за того, что он говорит на русском. Мне не нравится, что на мине погибла моя подруга Земфира Сулейманова. Мне не нравится, что в Москве могут устроить теракт и убить Дашу Дугину. Этот город строили мои родители.

— У тебя до этого был опыт боевой службы?

— Нет. Тут все просто на самом деле. Держать лицо поближе к почве, непонятные звуки простреливать. Не направлять оружие в себя или того, кого не хочешь убить. Справится кто угодно!

— Почему у тебя анимешные наклейки на автомате?

— Сперва я их наклеила, чтобы дифференцировать автомат. А потом просто стало сложно остановиться. Люблю аниме и картинки, что тут поделаешь. До этого я была художницей.

— Как к твоему появлению отнеслись командиры?

— А-а-а, что ты такое?! Что ты тут делаешь?!

— Но ты их убедила?

— По-моему, они смирились. Попасть женщине в армию было всегда сложно. В мирное время для этого нужно высшее образование и идеальное здоровье. Чтобы приехать в Донбасс, я специально получила должность военного медика. На курсах научилась оказывать первую помощь при ранении, вытаскивать раненого из-под огня, омывать раны и прочее. Как сделать так, чтобы человек выжил. Что не надо делать, чтобы человек не выжил. Я советую мобилизованным держать аптечку всегда при себе. Понятно, что бардак, ужас, смерть, разрушения, но аптечка — это вещь первой необходимости. Носите ее, как я, на пузике, чтобы сразу достать двумя руками.

— Уже приходилось применять навыки?

— У меня особый талант избегать работы. Как ни приеду, все самое интересное сразу заканчивается.

— Как ты относишься к тому, что боевые задачи обычно выполняют мужчины? Считаешь ли ты, что девушки тоже должны иметь возможность защищать свои идеи с автоматом?

— Есть такие девушки, которым просто нельзя дать автомат, потому что это что-то сотворенное богом из лунного света. Ну куда ее в окоп... А есть обычные люди, как я, человек и человек — мясо бренное. Почему бы и нет.

«Ко всему привыкаешь»

С начала спецоперации в «Пятнашке» погибли менее двух десятков человек. Каждая смерть — трагедия, но учитывая насыщенность боевых действий в этом районе, не так много. На случай ранения дежурят военные медики, готовые оказать первую помощь. С некоторых позиций можно увидеть Авдеевский коксохим — огромный завод, превратившийся в укрепрайон. Крепость не хуже «Азовстали».

Один из бойцов «Пятнашки» объясняет, что перемещаться по окопам нужно аккуратно. Стреляют снайперы. Правда, напротив их позиции снайпер какой-то косой, каждый раз промахивается — можно высунуться наполовину — все равно стрельнет мимо. Может, пацифист, специально мажет или его туда привели силком.

Я прибыл сюда из Абхазии, врач-хирург с 13-летним стажем, — рассказывает военный медик. — Военная медицина сильно отличается от гражданской. Был случай, когда ко мне доставили солдат с осколочными ранениями. Стабилизировали состояние, перевязали и, слава богу, поставили на ноги. Даже при легком ранении ты выкладываешься на сто процентов. Говорят, врачи циники, но все равно бывает сложно. Но со временем ко всему привыкаешь. Когда наступит мир, надеюсь, что буду так же лечить людей, но уже от «гражданских» болезней.

Внутри блиндажей целый подземный лабиринт. То тут, то там склады боеприпасов, провизии, койки, лазарет, средства связи. Бетонный потолок служит защитой от прилета мин. Лучше, чем обычные бревна, но от прямого попадания может и не спасти.

Бойцы на телефоне смотрят свежие снимки, полученные с дрона. Быстро переговариваются и решают, как действовать дальше. Отмечают подозрительные места. От бывших жилых улиц почти ничего не осталось, сплошные разрушенные здания, в которых, возможно, сейчас сидят солдаты. На фото с высоты густая растительность испещрена воронками. Скоро начнется зима и «зеленка» уйдет.

К вечеру начинается активная перестрелка. Боец вкручивает глушитель и отвечает одиночной очередью на стрельбу с другой позиции. Рядом начинают свистеть пули. Один окоп стреляет для подавления, другой огрызается несколькими ВОГами. Обе линии обозначают свое присутствие стрельбой. Тишина здесь уже не кажется нормальной. Лунное небо высвечивается трассирующими пулями. А завтра у бойцов ротация. Они наконец-то смогут поехать домой. Но только на пару дней, чтобы затем вернуться снова.