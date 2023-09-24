«Не успеваешь испугаться»: житель Донецка об ударе ВСУ кассетными снарядами Житель Донецка назвал запугиванием людей удары ВСУ кассетными снарядами

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины наносят удары с применением кассетных боеприпасов по гражданской инфраструктуре, чтобы запугать население, рассказал корреспонденту NEWS.ru житель Донецка. По его словам, спрятаться от такого снаряда практически невозможно.

Они просто запугивают людей, и все. Я еще как чувствовал вчера, что в выходные — все сейчас по домам, кто даже не живет здесь — и, думаю, в выходные что-то будет, — сказал дончанин.

Он отметил, что его дом неоднократно попадал под обстрел. В 2014 и 2015 годах мужчина зимовал без окон, так как их выбило. Комментируя свой опыт, он признал, что во время обстрела «не успеваешь испугаться».

На открытой местности, мне кажется, прятаться от кассетного [боеприпаса] бесполезно. Единственное, что не выходить во двор, не выходить в огород, а сидеть в доме, — объяснил он.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР с применением кассетных боеприпасов. В результате атаки пострадали 58-летний мужчина и 45-летняя женщина. Кроме того, повреждения получили более 20 единиц коммунальной техники. Также в ночь на 24 сентября ВСУ дважды обстреляли Донецк. В 00:05 и в 01:00 обстрелу подверглись Куйбышевский и Киевский районы города. В общей сложности по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.