В Москве зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом за месяц

https://static.news.ru/photo/3c065a2e-fd73-11ea-b90a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за сутки медики выявили 980 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Таким образом, с начала ведения официальной статистики в столице заразились уже 278 388 граждан.

При этом 15 пациентов за минувшие сутки скончались. Общее число летальных исходов увеличилось до 5084.

Вместе с тем к очередному дню пандемии преодолеть болезнь смог 1191 человек. В целом по состоянию на 23 сентября выздоровели 239 126 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в целом по России за сутки выявлен 6431 новый случай COVID-19, умерли 150 пациентов, а 5750 человек исцелились.