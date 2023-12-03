У солдат ВСУ нет сил воевать в Авдеевке: новости СВО на вечер 3 декабря ZDF: солдаты ВСУ сообщили о тяжелой обстановке в районе Авдеевки

Фото: МО Украины

Солдаты и военный врач Вооруженных сил Украины рассказали немецкой телерадиокомпании ZDF о тяжелейшей ситуации в районе Авдеевки. Военнослужащий с позывным Никола заявил, что у бойцов больше не осталось сил воевать на этом участке фронта. Военный врач Алена добавила, что очень тяжело смотреть на солдат, лишившихся конечностей в ходе боев.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО в ночь на 3 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Российские военные поразили командный пункт центра управления и оповещения ПВО украинской армии «Восток» в районе Днепропетровска, сообщило Минобороны РФ. ВС России также уничтожили склады горючего в районах Миргорода Полтавской области и Хмельницкого, а также арсенал боеприпасов в Николаевской области.

В ведомстве заявили, что ВСУ потеряли до 250 военнослужащих и два автомобиля на Краснолиманском направлении. ВС России отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР. Также российские военные нанесли удар по 63-й механизированной бригаде и 12-й бригаде специального назначения украинских войск.

Ситуацию на Украине оценили как критическую

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что положение Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи западных стран. Он признал, что членам Североатлантического альянса не удалось удовлетворить возросший спрос Киева на боеприпасы. По словам генсека Блока, Украина находится в критической ситуации.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил, что заявление Столтенберга об ухудшающейся ситуации на Украине, с одной стороны, может быть намеком на бесперспективность дальнейшего спонсирования ВСУ. С другой — оно может побудить Запад увеличить поддержку Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный был прав, когда сказал о патовой ситуации на фронте. Он подчеркнул, что украинские власти могут эйфорически лгать своему народу и союзникам, однако это не может продолжаться вечно.

Фото: МО Украины

ВС России пленили украинского пограничника

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российская диверсионно-разведывательная группа взяла в плен сотрудника пограничной службы Украины в Черниговской области. По данным канала, бойцы РФ также зашли на позиции ВСУ и ликвидировали военных. Точное число убитых не раскрывалось. Минобороны не комментировало данную информацию.

Артиллеристы ВС России нанесли удар по патрулю ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка под Артемовском, применив боеприпас «Краснополь», сообщил RT. По информации телеканала, противник был атакован вскоре после того, как разведчики заметили группу украинских солдат.

ВСУ обстреливают мирных жителей в Донецке

Вооруженные силы Украины обстреляли Ленинский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, ранения различной степени тяжести получили две женщины. Военкор Юрий Котенок сообщил, что пострадали шесть человек. В пресс-центре представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что ВСУ использовали кассетные боеприпасы, а также снаряды калибра 155-мм и 152-мм.

На Западе обучат десятки тысяч бойцов ВСУ к весне

Евросоюз надеется обучить к весне 2024 года 40 тысяч украинских военных, заявил в Таллине глава военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер. Он отметил, что на сегодняшний день Брюссель предоставил Киеву военную помощь на $27 млрд.

Генерал добавил, что помимо обучения военных нужно продолжать поставлять на Украину боеприпасы — столько, сколько потребуется. 28 ноября Совет ЕС дополнительно выделил €194 млн на подготовку украинских солдат.

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