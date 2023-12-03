Руководство Киева заявляет об успехах ВСУ на фронте, но на самом деле ситуация для Украины становится с каждым днем все хуже, заявил обозреватель польского портала WNP Влодек Калета. По его мнению, не за горами мирное урегулирование конфликта, которое станет закономерным результатом военного провала.
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Во Франции признали проигрыш Зеленского
Французские СМИ полностью поменяли риторику по украинскому конфликту, написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик подчеркнул, что спустя 18 месяцев в стране наконец признали очевидное — что президент Украины Владимир Зеленский проиграет.
Так Филиппо прокомментировал сюжет французского телеканала LCI с заголовком «Что, если в конечном итоге Украина проиграет». Политик подчеркнул, что уже давно нужно было начать мирные переговоры.
В США придумали еще одно решение украинского конфликта
Ни один конфликт, включая украинский, невозможно урегулировать только военными методами, требуется найти дипломатическое решение, заявил в субботу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. По его словам, Вашингтон может помочь в его поисках.
Пентагон не хочет позволить Путину победить
США не позволят России одержать победу в конфликте на Украине, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, Вашингтон намерен и далее помогать Киеву поставками военной помощи.
Спецоперация России на Украине является «вызовом для союзников по НАТО», подчеркнул министр, а также «прямой атакой против основанного на правилах международного порядка». Исход военной операции определит рамки глобальной безопасности на годы вперед, заявил шеф военного ведомства.
Жители Парижа вышли на митинг в поддержку Донбасса
Акция в поддержку жителей Донбасса состоялась на Марсовом поле возле Эйфелевой башни. В мероприятии приняли участие представители Франции, России, Сербии и Польши.
Организатором митинга выступила ассоциация SOS Donbass. Несколько десятков участников акции выстроились с флагами России, ДНР, Новороссии и объединения казаков Франции, а также растянули плакаты с требованиями прекратить убийства жителей Донбасса и остановить поставки вооружений Киеву. Небольшая группа активистов с украинскими флагами попыталась помешать проведению акции, однако полицейские не позволили конфликту разгореться и быстро удалили провокаторов.
Репутация немецких танков Leopard упала до нуля
Репутация главных танков Германии Leopard упала до нуля в ходе специальной военной операции на Украине, отметил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его мнению, боевая машина была сильно переоценена.
На ослабление репутации повлияло использование танков в составе подразделений Вооруженных сил Украины, отметил журналист. Американские бронемашины Abrams ждала бы такая же участь, но США «вовремя запретили Киеву тащить тяжелые машины на передний край», сказал Поддубный.
Работа ВС России в зоне спецоперации
Вооруженные силы России уничтожили около 110 украинских военных на Южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, противник также потерял три автомобиля.
Чехов добавил, что авиация и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Константиновке, 72-й механизированной бригады в Угледаре и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Макаровки. А тяжелая огнеметная система, в свою очередь, атаковала опорные пункты противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского.
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