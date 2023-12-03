Руководство Украины вывели на чистую воду: новости СВО на утро 3 декабря Журналист Калета: Киев заявляет об успехах ВСУ, но ситуация становится все хуже

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Руководство Киева заявляет об успехах ВСУ на фронте, но на самом деле ситуация для Украины становится с каждым днем все хуже, заявил обозреватель польского портала WNP Влодек Калета. По его мнению, не за горами мирное урегулирование конфликта, которое станет закономерным результатом военного провала.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 2 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Во Франции признали проигрыш Зеленского

Французские СМИ полностью поменяли риторику по украинскому конфликту, написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик подчеркнул, что спустя 18 месяцев в стране наконец признали очевидное — что президент Украины Владимир Зеленский проиграет.

Так Филиппо прокомментировал сюжет французского телеканала LCI с заголовком «Что, если в конечном итоге Украина проиграет». Политик подчеркнул, что уже давно нужно было начать мирные переговоры.

В США придумали еще одно решение украинского конфликта

Ни один конфликт, включая украинский, невозможно урегулировать только военными методами, требуется найти дипломатическое решение, заявил в субботу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. По его словам, Вашингтон может помочь в его поисках.

Пентагон не хочет позволить Путину победить

США не позволят России одержать победу в конфликте на Украине, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, Вашингтон намерен и далее помогать Киеву поставками военной помощи.

Спецоперация России на Украине является «вызовом для союзников по НАТО», подчеркнул министр, а также «прямой атакой против основанного на правилах международного порядка». Исход военной операции определит рамки глобальной безопасности на годы вперед, заявил шеф военного ведомства.

Фото: МО РФ

Жители Парижа вышли на митинг в поддержку Донбасса

Акция в поддержку жителей Донбасса состоялась на Марсовом поле возле Эйфелевой башни. В мероприятии приняли участие представители Франции, России, Сербии и Польши.

Организатором митинга выступила ассоциация SOS Donbass. Несколько десятков участников акции выстроились с флагами России, ДНР, Новороссии и объединения казаков Франции, а также растянули плакаты с требованиями прекратить убийства жителей Донбасса и остановить поставки вооружений Киеву. Небольшая группа активистов с украинскими флагами попыталась помешать проведению акции, однако полицейские не позволили конфликту разгореться и быстро удалили провокаторов.

Репутация немецких танков Leopard упала до нуля

Репутация главных танков Германии Leopard упала до нуля в ходе специальной военной операции на Украине, отметил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его мнению, боевая машина была сильно переоценена.

На ослабление репутации повлияло использование танков в составе подразделений Вооруженных сил Украины, отметил журналист. Американские бронемашины Abrams ждала бы такая же участь, но США «вовремя запретили Киеву тащить тяжелые машины на передний край», сказал Поддубный.

Фото: IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press

Работа ВС России в зоне спецоперации

Вооруженные силы России уничтожили около 110 украинских военных на Южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, противник также потерял три автомобиля.

Чехов добавил, что авиация и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Константиновке, 72-й механизированной бригады в Угледаре и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Макаровки. А тяжелая огнеметная система, в свою очередь, атаковала опорные пункты противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского.

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