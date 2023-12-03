«Мы можем помочь»: в США придумали новое решение украинского конфликта ВС США: для украинского конфликта нужно дипломатическое решение

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Ни один конфликт, включая украинский, невозможно урегулировать только военными методами, требуется найти дипломатическое решение, заявил в субботу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. По его словам, которые передает ТАСС, Вашингтон может помочь в его поисках.

Ни один военный конфликт нельзя разрешить исключительно военными методами, в конечном итоге находится дипломатическое решение <...> Я не умею предсказывать будущее и не могу сказать, чем все закончится. Но думаю, что мы можем помочь повлиять на это, — сказал он.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине открыл США глаза. Он продемонстрировал, что нельзя победить только благодаря современным военным технологиям. По словам аналитика, Вашингтон всегда исходил из того, что достаточно потратить крупную сумму на вооружения — и победа в кармане, однако этот подход является ошибочным.

Ранее Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может попытаться покинуть страну после провалов ВСУ. По словам военного, Вашингтон не хочет признавать свою неправоту в отношении ситуации на Украине и пытается переложить ответственность на Киев, в результате чего политику придется спасаться бегством.