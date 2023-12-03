Жители Парижа вышли на митинг в поддержку Донбасса

Фото: Javi Julio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Акция в поддержку жителей Донбасса состоялась на Марсовом поле возле Эйфелевой башни, передает ТАСС. В мероприятии приняли участие представители Франции, России, Сербии и Польши.

Организатором митинга выступила ассоциация SOS Donbass. Несколько десятков участников акции выстроились с флагами России, ДНР, Новороссии и объединения казаков Франции, а также растянули плакаты с требованиями прекратить убийства жителей Донбасса и остановить поставки вооружений Киеву. Небольшая группа активистов с украинскими флагами попыталась помешать проведению акции, однако полицейские не позволили конфликту разгореться и быстро удалили провокаторов.

Ранее главы Ростовской и Воронежской областей, ЛНР и ДНР подписали соглашение о создании Содружества Донбасса. Документ вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать пять лет, главная его цель — развитие сотрудничества.

До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил, что битва за Донбасс разгорается с новой силой, в центре событий — Авдеевка. Он подчеркивает, что для Вооруженных сил России контроль над этим городом является одной из важнейших задач, поскольку украинские военные наносят удары по городам Донбасса из прилегающих к Авдеевке населенных пунктов.