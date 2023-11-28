Четыре российских региона создали Содружество Донбасса Главы Ростовской и Воронежской областей, ЛНР и ДНР создали Содружество Донбасса

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Главы Ростовской и Воронежской областей, ЛНР и ДНР подписали соглашение о создании Содружества Донбасса, сказано на сайте ростовского правительства. Документ вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать пять лет.

Содружество будет способствовать развитию сотрудничества сторон, в том числе в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной сферах, а также сферах АПК, науки, образования, здравоохранения. Высшим органом управления содружества станет совет содружества, — сказано в сообщении.

В церемонии приняли участие губернаторы Ростовской и Воронежской областей Василий Голубев и Александр Гусев, а также главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что новые регионы России обладают большим потенциалом и спустя 5–10 лет станут промышленно и сельскохозяйственно развитыми субъектами, которые будут частью единого государства. По ее словам, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области — это исконно русские территории. Она добавила, что у российского правительства есть четкий план развития новых регионов, а именно восстановления жилья, социальных объектов и инженерной инфраструктуры.