Сладков: битва за Донбасс разгорается с новой силой

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Работа расчета РСЗО «Град»

Битва за Донбасс разгорается с новой силой, в центре событий — Авдеевка, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он подчеркивает, что для Вооруженных сил РФ контроль над этим городом является одной из важнейших задач, поскольку украинские военные наносят удары по городам Донбасса из прилегающих к Авдеевке населенных пунктов. Военкор поясняет, что на севере от Донецка, где расположена Авдеевка, необходимо создать опорный рубеж для дальнейшего продвижения российских войск.

С 24 февраля 2022 года Горловка претерпела почти 12 тысяч обстрелов и ранены 492 человека. И цифра такая врезалась мне в мозг — 133 человека погибших, это в Горловке. Поэтому Авдеевка нам нужна освобожденной и восстановленной. Авдеевка должна быть наша, — написал он.

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил о высокой доли вероятности взятия Авдеевки российской армией. По его словам, в боях на этом участке под Донецком складывается «трагическая ситуация», которая делает невозможным наступление ВСУ на Южном направлении.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев ранее заявил, что командование российской группировки войск принимает меры, чтобы отодвинуть линию соприкосновения с противником подальше от Донецка. По его словам, в этих целях российские подразделения продолжают наступление на Авдеевку.