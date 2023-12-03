«Станет хуже»: в Польше вывели на чистую воду руководство Украины Журналист Калета: Киев заявляет об успехах ВСУ, но ситуация становится все хуже

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство Киева заявляет об успехах ВСУ на фронте, но на самом деле ситуация для Украины становится с каждым днем все хуже, заявил обозреватель польского портала WNP Влодек Калета. По его мнению, не за горами мирное урегулирование конфликта, которое станет закономерным результатом военного провала.

Украинцы рапортуют, что их солдаты продолжают успешно сражаться, однако ситуация для Киева остается очень сложной. А может стать еще хуже после демобилизации 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта, — отметил Калета.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что только один его коллега в НАТО считает наступление ВСУ успешным. При этом имени он не назвал. После этого член Совета Федерации РФ Алексей Пушков с иронией отметил, что заявления об успехах Вооруженных сил Украины на фронте являются признаком невменяемости, поэтому со стороны венгерского министра было очень тактично скрыть личность этого человека.

При этом во время заседания совета глав МИД стран НАТО значительное число участников признали тот факт, что итоги контрнаступления Украины далеки от ожиданий. По словам Сийярто, его коллеги «вполголоса и с опаской» констатировали, что прорыва фронта не произошло и ситуация в зоне боевых действий особо не изменилась.