Сийярто раскрыл, как в НАТО оценили результаты контрнаступления Украины Сийярто: главы МИД стран НАТО признали, что наступление Киева далеко от ожиданий

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На заседании совета глав МИД стран НАТО значительное число участников признали, что результаты контрнаступления Украины далеки от ожиданий, заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По словам дипломата, выступление которого транслировалось в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена), его коллеги «вполголоса и с опаской» констатировали, что ситуация на поле боя значительно не изменилась и прорыва фронта не произошло.

С начала украинского контрнаступления больших изменений на поле боя не произошло, никакого прорыва тоже. Это многие признали. Вполголоса, с опаской, но признали. <...> Пришло осознание, что [контрнаступление] дало заметно далекие от ожиданий результаты, это сегодня никто не оспаривал, — сказал Сийярто.

Он добавил, что в своих выступлениях подавляющее большинство дипломатов не касались данного вопроса. При этом попытка единственного коллеги объяснить, что контрнаступление оказалось победным, была «изолирована».

Также Сийярто сообщил, что министры иностранных дел стран — членов НАТО на встрече в Брюсселе подтвердили подход к событиям на Украине, в рамках которого Североатлантический альянс не должен стать стороной конфликта с Россией. При этом все министры сохраняют воинственный настрой, участники мероприятия подчеркивали важность продолжения военной помощи Киеву и даже допустили ее расширение, указал венгерский дипломат.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признался, что финансовая помощь украинскому государству со стороны США переживает критический момент. По его словам, проблемы возникают в связи с отсутствием «гибкости» по вопросам объема поддержки.