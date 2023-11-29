«Свидетельство о невменяемости»: Пушков о словах НАТО про успехи ВСУ Сенатор Пушков назвал свидетельством о невменяемости слова НАТО об успехах ВСУ

Фото: МО Украины

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков назвал свидетельством о невменяемости заявления об успехах Вооруженных сил Украины на фронте, которые прозвучали во время обсуждения членами НАТО результатов украинского контрнаступления в зоне спецоперации. Так он прокомментировал в Telegram-канале слова главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который отметил, что только один его коллега назвал наступление ВСУ успешным.

Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на «успешности украинского контрнаступления». Это тот случай, когда назвать фамилию — это как выписать свидетельство о невменяемости, — заявил Пушков.

Во время заседания совета глав МИД стран НАТО ранее значительное число участников признали тот факт, что итоги контрнаступления Украины далеки от ожиданий. По словам Сийярто, его коллеги «вполголоса и с опаской» констатировали, что прорыва фронта не произошло и ситуация в зоне боевых действий особо не изменилась.

Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что НАТО по-прежнему не намерено становиться стороной конфликта с Россией. По его словам, он призвал коллег по Альянсу придерживаться уже принятого решения о невмешательстве в происходящее на Украине.