«Упала до нуля»: военкор о репутации флагманских танков Германии Поддубный: репутация немецких танков Leopard упала до нуля во время СВО

Фото: IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press

Репутация главных танков Германии Leopard упала до нуля в ходе специальной военной операции на Украине, отметил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его мнению, боевая машина была сильно переоценена.

Передача немецких танков Леопард и использование этих современных западных машин в составе украинских подразделений привело к тому, что репутация танка упала до нуля. Не потому что машина плохая, просто переоцененная. И в смысле соотношения цена/качество. Танки Абрамс ждала бы та же участь, но американцы вовремя запретили киевскому режиму тащить тяжелые машины на передний край, — высказался военкор.

Накануне российские военные из 136-й бригады уничтожили в районе села Работино в Запорожской области танк ВСУ немецкого производства Leopard 2A4. Кадры поражения танка сняли с беспилотника, атаковавшего украинскую боевую машину и с камеры беспилотника-корректировщика.

Несколько дней назад Минобороны РФ сообщило, что первый танк Leopard 1A5 был подбит расчетом ПТРК 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) во время боя на Купянском направлении. По словам заместителя командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенанта Владимира Лугового, танк попытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но в итоге сгорел.