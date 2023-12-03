«Сказали очевидное»: во Франции приняли горькую правду о Зеленском Филиппо: французские СМИ полностью поменяли риторику об Украине и Зеленском

Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские СМИ полностью поменяли риторику по украинскому конфликту, написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (Twitter). Политик подчеркнул, что спустя 18 месяцев в стране наконец признали очевидное — что президент Украины Владимир Зеленский проиграет.

Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда наше оружие и деньги! — заявил политик.

Так Филиппо прокомментировал сюжет французского телеканала LCI с заголовком «Что, если в конечном итоге Украина проиграет». Политик подчеркнул, что уже давно нужно было начать мирные переговоры.

Ранее директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид заявил, что США потерпели целых два поражения на Украине — первым стало само начало спецоперации РФ, вторым — плохо спланированное Киевом контрнаступление. По итогу во избежание позора Белый дом намеревается переложить заключение мира с Россией на президента Владимира Зеленского. По мнению аналитика, нынешнее положение дел на Украине можно охарактеризовать как «тупиковое».