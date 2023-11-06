Во Франции узнали, что США ждут от Зеленского из-за неудач на фронте Figaro: США потерпели поражение и хотят поручить заключение мира Зеленскому

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

США потерпели целых два поражения на Украине и во избежание позора Белый дом намеревается переложить заключение мира с Россией на президента Зеленского, заявил в интервью французской газете Le Figaro директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид. По его мнению, нынешнее положение дел на Украине можно охарактеризовать как «тупиковое».

Стратегия Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию. Это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами, — предположил эксперт.

По его словам, первым поражением США на Украине стало само начало спецоперации РФ. Второй провал — плохо спланированное Киевом контрнаступление. Мид в этой связи подчеркнул, что не видит «перспектив победы Америки на Украине».

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о необходимости мирных переговоров с Россией. По его словам, народам обеих стран не нужны «бессмысленные убийства друг друга», поэтому следует «начинать мириться». Также он подверг критике левые политические взгляды, сравнив их сторонников с «божьими коровками» и «одуванчиками», которые борются со злом, отрицая его существование.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг слухи, что якобы западные союзники пытаются повлиять на него и усадить за стол переговоров с Россией. В ходе пресс-конференции с прибывшей в Киев главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он сказал, что не знает, откуда «это берется и кто такое публикует».