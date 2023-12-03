В Госдуме объяснили слова Столтенберга о «критической ситуации» на Украине Депутат Новиков: ситуация для Киева в зоне спецоперации действительно ухудшается

Фото: NATO

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об ухудшающейся для Украины ситуации, выдвинул несколько версий, почему такой тезис был озвучен. В беседе с Lenta.ru он объяснил, что с одной стороны такое заявление может быть намеком на бесперспективность дальнейшего спонсирования ВСУ, а с другой — побудить Запад увеличить поддержку Киева. Депутат при этом согласен с заявлениями официальных лиц стран Запада о том, что ситуация в зоне СВО для Украины становится хуже.

С одной стороны, побудить страны Запада увеличить помощь Украине. С другой стороны, подготовить общественное мнение к тому, что помощь нужно сворачивать, потому что она бесперспективна, — сказал парламентарий.

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков также ответил на слова генсек Альянса о ситуации на Украине. По его мнению, изменение психологии украинского конфликта исходит от Запада. Он отметил, что все происходящее там ожидаемо после провального контрнаступления ВСУ, неэффективности санкций против России и войны на Ближнем Востоке.

Столтенберг заявил, что положение Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны западных стран. Он признал, что членам Североатлантического альянса не удалось удовлетворить возросший спрос на боеприпасы. Генсек НАТО добавил, что Украина сейчас находится в «критической ситуации», а вопрос интервьюера, как ВСУ нужно действовать в сложившихся условиях, он переадресовал военному руководству этой страны.