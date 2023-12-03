В Совфеде отреагировали на слова Столтенберга о тяжелой ситуации на Украине Пушков: Запад сам меняет психологию украинского конфликта

Фото: МО Украины

Изменение психологии украинского конфликта исходит от Запада, сообщил в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о «критической ситуации» на Украине. Он отметил, что все происходящее там ожидаемо после провального контрнаступления ВСУ, неэффективности санкций против России и войны на Ближнем Востоке.

Вчера я уже писал об изменении мировой психологии украинского конфликта. Это изменение не просто распространяется на Запад, оно во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора наряду с Киевом украинского кризиса, — написал Пушков.

Ранее Столтенберг заявил, что положение Украины может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны западных стран. Он признал, что членам Североатлантического альянса не удалось удовлетворить возросший спрос на боеприпасы. Генсек НАТО добавил, что Украина сейчас находится в «критической ситуации», а вопрос интервьюера, как ВСУ нужно действовать в сложившихся условиях, он переадресовал военному руководству этой страны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противостояние между Россией и Украиной входит в новую стадию. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима осложнит боевые действия на фронте, считает глава Украины.