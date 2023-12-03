По ДНР бьют натовскими и кассетными снарядами: как ВСУ атакуют РФ 3 декабря В ДНР сообщили о ранении шести человек в результате обстрела ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела Донецка

С утра Вооруженные силы Украины обстреливают территорию Донецкой Народной Республики. На данный момент известно о шести пострадавших жителях, среди них есть тяжелораненые. ВСУ применяют различное оружие, в том числе кассетные боеприпасы, натовские снаряды и беспилотники. В Луганской Народной Республике в результате обстрела пострадали четыре человека. Все они были доставлены в больницы. Новые подробности атак украинской армии на территорию России — в материале NEWS.ru.

Четыре человека получили ранения в ЛНР в результате обстрела ВСУ

За минувшие сутки украинские войска нанесли ракетный удар по Лисичанску в Луганской Народной Республике. В результате обстрела четыре мирных жителя получили ранения, сообщили в Telegram-канале городской администрации.

«В результате прилета снарядов в район работающего магазина пострадали четверо гражданских. Все были доставлены в больницы, им оказана помощь, их жизням ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

По словам главы республиканского Минздрава Наталии Панащенко, одна из пострадавших — 55-летняя женщина — получила осколочное ранение головы и левой щеки с повреждением верхней челюсти. Ее отвезли в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил, что ВСУ обстреляли город из дальнобойного оружия западного образца. По его словам, такими атаками украинская власть пытается «добить» уцелевшие производственные мощности не работающих в данный момент предприятий. Колягин отметил, что в результате обстрела пострадавших среди мирных жителей и разрушений нет.

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив 24 снаряда, сообщили в пресс-центре представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). ВСУ использовали кассетные боеприпасы, а также снаряды калибра 155-мм и 152-мм.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:40 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

По информации представительства ДНР, с 09:40 по 09:45 мск ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.

В 08:20 украинские войска нанесли удар четырьмя кассетными снарядами по Никитскому району Горловки. С 08:40 по 09:40 ВСУ выпустили по городу еще 14 снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра.

По Макеевке, согласно данным ДНР, в 09:45 украинские войска выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров.

В ведомстве также сообщили, что ВСУ сбросили по меньшей мере один боеприпас с БПЛА на Кировский район Донецка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.15 — город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА», — говорится в сообщении.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Последствия обстрела Донецка

Шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по Донецку

Две мирных жительницы пострадали при обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Он отметил, что информация о раненых и разрушениях продолжает поступать.

«По подтвержденной информации, в результате обстрела Ленинского района ранение получили женщины 1984, 1995 годов рождения», — написал Кулемзин.

Позже военкор Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что число раненых увеличилось до шести человек. Он отметил, что украинские войска применяют 155-мм артиллерию, РСЗО и беспилотники.

«ВСУ с самого утра наносят тяжелые удары по Донецку. Ранены шесть мирных жителей. Есть „тяжелые“. По городу работает 155-мм артиллерия и РСЗО. Кроме того, противник применяет беспилотники. Горловка, Макеевка, Зайцево также под огнем», — написал военкор. В Минобороны не подтверждали данную информацию.

Фото: МО Украины

Украинские войска выпустили 80 боеприпасов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 39 артиллерийских снарядов и 6 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Наумовка — 3 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. Также в Наумовке с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства», — написал Гладков.

Кроме того, губернатор сообщил, что в Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. Было зафиксировано пять прилетов, обошлось без последствий.

«В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 3 минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье — установлено 3 прилета», — подчеркнул Гладков.

Он уточнил, что в Шебекинском городском округе по хутору Мухин ВСУ выпустили семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — шесть, по селу Муром — три минометных снаряда. В селе Середа с БПЛА был сброшен осколочный боеприпас, отметил глава региона.

Читайте также:

Руководство Украины вывели на чистую воду: новости СВО на утро 3 декабря

В Киеве «переименуют» Крым: какие названия хотят вернуть, кому это нужно

Украина назвала условия для мира с Россией: на что согласится Киев

Наживаются на СВО: как США развивают свой ВПК за счет Украины