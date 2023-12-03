ВС России уничтожили командный пункт центра ПВО ВСУ Минобороны РФ: ВС России поразили командный пункт центра ПВО ВСУ «Восток»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовики Су-25

Российские военные поразили командный пункт центра управления и оповещения ПВО украинской армии «Восток» в районе Днепропетровска, сообщило Минобороны РФ. Кроме того, ВС России уничтожили склады горючего в районах Миргорода Полтавской области и города Хмельницкий, а также арсенал боеприпасов в Николаевской области.

Поражены заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ «Восток» в районе Днепропетровска, склады горючего в районах Миргорода Полтавской области и города Хмельницкого, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли до 250 военнослужащих и два автомобиля на Краснолиманском направлении СВО. Также ВС РФ отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР. Кроме того, российские военные нанесли удар по 63-й механизированной бригаде и 12-й бригаде специального назначения ВСУ.

Военное ведомство отметило, что на Донецком направлении ВСУ потеряли 300 солдат, боевую машину пехоты, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Вооруженные силы России нанесли поражение личному составу и технике украинской армии в районах Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки ДНР.