Бойцы ВСУ признались, что у них не осталось сил сражаться в Авдеевке ZDF: солдаты ВСУ сообщили о тяжелой обстановке в Авдеевке

Фото: МО Украины

Солдаты Вооруженных сил Украины и военный врач ВСУ рассказали немецкой телерадиокомпании ZDF, что в районе Авдеевки сложилась тяжелая обстановка. По словам военного с позывным Никола, у бойцов уже нет сил продолжать сражения.

Нас атакуют просто постоянно, мы потеряли очень много ребят, сражаться просто уже нет сил. Нас обстреливает артиллерия и закидывают дронами, — уточнил Никола.

Военный врач Алена добавила, что очень тяжело смотреть на военных, которые в ходе боев лишились конечностей.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинских военных аналитиков сообщал, что ВС России продолжают атаковать позиции ВСУ в Степовом в районе Авдеевки и пытаются пробить оборону на флангах. По информации канала, в одной из украинских сводок говорится, что ВС РФ в ходе штурмовых действий удалось закрепиться в северо-восточной части Степового и на юго-восточной окраине. На Украине утверждают, что российская авиация наносит удары по Авдеевскому коксохимическому заводу. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил, что ВС России растягивают резервы ВСУ под Авдеевкой. По его словам, боевая работа выполняется огромная, результаты ожидаются в течение зимы.