«РВ»: армия России взяла под контроль половину Степового под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает со ссылкой на украинских военных аналитиков, что российские войска взяли под контроль половину села Степового в районе Авдеевки. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«РВ» приводит слова украинских аналитиков, сообщивших, что ВС России продолжают атаковать позиции ВСУ в Степовом и пытаются пробить оборону на флангах. По данным канала, в одной из украинских сводок говорится, что ВС РФ в ходе штурмовых действий удалось закрепиться в северо-восточной части Степового и на юго-восточной окраине. На Украине утверждают, что российская авиация наносит удары по Авдеевскому коксохимическому заводу.

Также «РВ» передает со ссылкой на украинских аналитиков, что российские войска закрепляются в районе промышленной зоны к югу от Авдеевки. Сообщается, что передовые отряды проводят перегруппировку для возобновления штурмовых действий.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВС России взяли под контроль город Марьинка в Донецкой Народной Республике. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.