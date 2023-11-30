Сладков рассказал, что происходит под Авдеевкой Военкор Сладков заявил, что ВС России растягивает резервы ВСУ под Авдеевкой

Фото: МО РФ

ВС России растягивают резервы ВСУ под Авдеевкой, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, боевая работа выполняется огромная, результаты ожидаются в течение зимы.

Следим за Авдеевкой, но пока трудно что-либо выделить, как отдельную новость. Важно, что двигаемся не только сжимая кольцо, но и жмем со стороны промзоны — это растягивает резервы ВСУ в самой Авдеевке, — рассказал Сладков.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что взятие промзоны в Авдеевке российскими войсками является переломным моментом с психологической точки зрения. Он также объяснил, почему российским войскам удается брать под свой контроль такие участки, а ВСУ — нет. По его словам, у ВС РФ уже есть опыт: Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Соледар, Артемовск. Украинская армия при этом не взяла с боем ни одного города.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец обратил внимание, что ни один украинский опорный пункт российские войска не брали так долго, как на Авдеевском направлении. По его словам, эта территория — важный стратегический объект, который позволит войскам выйти к агломерации Краматорска. Он добавил, что освобождение Авдеевки станет мощным моральным ударом как для властей, так и для военных Украины, и это отразится на дальнейшем ходе СВО.