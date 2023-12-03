В Евросоюзе рассказали, сколько военнослужащих ВСУ обучат к весне Генерал Бригер: ЕС планирует обучить 40 тысяч военных ВСУ к весне 2024 года

Фото: МО Украины

Евросоюз надеется к весне 2024 года обучить 40 тысяч украинских военных, заявил в Таллине глава военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер. Он напомнил, что на сегодняшний день Брюссель предоставил Киеву военную помощь на $27 млрд.

Мы уже обучили 34 тысячи украинских солдат, а к весне 2024 года планируем обучить 40 тысяч солдат, — цитирует Бригера пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

Генерал добавил, что помимо обучения военных нужно продолжать поставлять на Украину и боеприпасы — столько, сколько потребуется. 28 ноября Совет ЕС дополнительно выделил €194 млн на подготовку украинских солдат.

Ранее сенат Чехии продлил на год действие мандата, согласно которому на территории страны проходят обучение украинские военные. Их боевую подготовку планируют осуществлять до конца 2024 года. Согласно установленным правилам, число иностранных военных на территории Чехии не должно превышать 800 человек. В Праге полагают, что продолжение подготовки солдат ВСУ является приоритетом в целях «наступления долгожданного мира».

В конце ноября американский политолог Майкл Кофман высказал мнение, что набор новобранцев в ряды ВСУ является большой проблемой для Киева. По его словам, уровень подготовки украинских солдат вызывает сомнения в способности ВСУ противостоять российской армии.