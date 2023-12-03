Названо число пострадавших в Донецке при обстреле ВСУ Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины обстреляли Ленинский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили две женщины. Информация о тяжести их состояния не уточняется. Кулемзин при этом отметил, что это не единственные пострадавшие.

По подтвержденной информации, в результате обстрела Ленинского района, ранение получили женщины 1984, 1995 гг.р. Информация о раненых и разрушения продолжает поступать, — написал Кулемзин.

Ранее мэр Донецка сообщил о гибели женщины, получившей ранение в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ. Она скончалась в больнице. Женщина была ранена на улице Красина в Калининском районе 30 ноября. Он является одним из тыловых в Донецке.

Несколькими днями ранее ВСУ обстреляли микрорайон Азотный в Донецке. В результате ранения получили три человека, которые находились на местном рынке. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Тelegram-канал Mash добавил, что снаряды прилетели в многоквартирный дом, здания школы, больницы и магазин. При этом продавца спасло только то, что он в момент атаки вышел покурить на улицу.