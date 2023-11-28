ВСУ обстреляли жилой район в Донецке Mash на Донбассе: три человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Три человека пострадали при обстреле микрорайона Азотный в Донецке со стороны ВСУ, сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе. По его данным, минимум один из них находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что пострадавшие находились на местном рынке. Также снаряды прилетели в многоквартирный дом, здание школы, больницы и магазина. При этом продавца спасло только то, что он в момент атаки вышел покурить на улицу.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские военные за четыре минуты (с 10:49 до 10:53) выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Обстрел ввелся из населенного пункта Карловка.

Накануне украинские ракеты из РСЗО попали в здания химчистки и магазина автозапчастей в Ленинском районе Донецка. Тип система залпового огня не уточнялся. Данный район расположен на юге города и достаточно удален от линии боевого соприкосновения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ночь на 26 ноября ВСУ пытались нанести урон энергетической системе региона, в результате чего часть территории была обесточена. Он пояснил, что удары оказались массированным и не все удалось отразить. По словам Пушилина, не подавали тепло ряд котельных.