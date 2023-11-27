ВСУ обстреляли ракетами из РСЗО Ленинский район Донецка СЦКК: ВСУ ракетами обстреляли химчистку и магазин в Ленинском районе Донецка

Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

Украинские ракеты из РСЗО попали в здания химчистки и магазина автозапчастей в Ленинском районе Донецка, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По его данным, обстрел был произведен Вооруженными силами Украины (ВСУ) вечером 27 ноября.

По состоянию на 21:00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины — NEWS.ru) городов Республики: город Донецк (Ленинский район): — прямое попадание в кровлю химчистки и магазина автозапчастей, также повреждено транспортное средство по улице Ивана Ткаченко, — отмечается в сообщении.

Представительство ДНР в СЦКК прежде сообщало, что в 19:16 ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Ленинскому району столицы республики. Тип РСЗО не уточнялся. Данный район города расположен на его юге и достаточно удален от линии боевого соприкосновения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ночь на 26 ноября ВСУ пытались нанести урон энергетической системе региона, в результате чего часть территории региона была обесточена. Он пояснил, что удары оказались массированным и не все удалось отразить. По словам Пушилина, не подавали тепло ряд котельных.