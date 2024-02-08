Бесплатные квартиры и реформа ЖКХ: что соперники Путина обещают россиянам

Фото: NEWS.ru

Участие в выборах президента РФ 2024 года примут четыре кандидата. Эксперты не сомневаются в победе действующего главы государства Владимира Путина — по их словам, основная интрига кроется в том, кто займет второе место. При этом все претенденты преследуют разные цели. О кандидатах, их предложениях и истинных задачах — в материале NEWS.ru

Кто будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году

С 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента. Это голосование станет первым с момента вхождения новых регионов в состав РФ — принять в нем участие смогут жители Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, на грядущих выборах впервые в рамках президентской гонки применят механизм дистанционного электронного голосования, который будет задействован в 29 регионах. Выразить свою поддержку кандидатам смогут и россияне, проживающие за рубежом: всего будет открыто 276 избирательных участков в 143 странах.

Центризбирком зарегистрировал четырех претендентов. В качестве самовыдвиженца на выборы идет действующий президент Владимир Путин — 300 тысяч подписей в его поддержку, необходимые для регистрации, были сданы в ЦИК 22 января. Кроме того, подтверждено участие кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого, от КПРФ — Николая Харитонова, от партии «Новые люди» — Владислава Даванкова.

Состав кандидатов на выборах 2024 года будет существенно отличаться от того, что был в 2018-м. С каких же позиций начинают соперники Путина свое участие в президентской гонке?

Леонид Слуцкий обещает узнать все проблемы регионов

После смерти в 2022 году Владимира Жириновского, который оставался бессменным лидером партии на протяжении почти 30 лет, его место занял Леонид Слуцкий — председатель комитета Госдумы по международным делам.

О его выдвижении на выборах было объявлено на съезде ЛДПР 19 декабря 2023 года, 25 декабря он подал в ЦИК необходимые для участия документы. Так как Слуцкий баллотируется от представленной в парламенте партии, ему не понадобилось собирать документы для регистрации, и 5 января Центризбирком официально объявил об одобрении его кандидатуры. 22 января председатель ЛДПР представил свой избирательный штаб.

Слуцкий сообщил, что партия намерена провести всероссийский опрос о насущных проблемах регионов. На его результатах и будет базироваться предвыборная программа кандидата. Он рассказал, что в ходе исследования депутаты ЛДПР разного уровня опросят не менее миллиона человек, работу по этим вопросам партия продолжит и после выборов.

«Нужно решать те задачи, которые стоят перед обществом: нехватка врачей в поликлиниках, больницах, ФАПах, которые стоят на замке. У нас есть пути решения через распределение выпускников и дотации, есть многие задачи, которые мы давно определили как путь решения. Будем говорить об этом с людьми», — подчеркивал он.

Политолог и вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Макаркин напомнил, что некогда сильные позиции ЛДПР в регионах значительно ослабли — произошло это еще при Владимире Жириновском. Поэтому высокая активность Слуцкого, который в течение января уже посетил несколько субъектов федерации, связана с желанием вернуть партии популярность.

«Значительная часть избирателей ушла к действующему президенту, потому что у ЛДПР есть такая особенность: избиратели, голосующие за партию на парламентских выборах, часто уходят на президентских. Они исходят из того, что ЛДПР пройдет в парламент, там она интересна. Но они не рассматривают кандидата от ЛДПР как возможного главу государства — там совсем другие критерии, и они не видят, чтобы представитель ЛДПР этим критериям соответствовал», — пояснил эксперт.

По мнению собеседника NEWS.ru, электорат ЛДПР раскололся на три категории: тех, кто остался верен ей после смерти Жириновского, тех, кто перешел к действующей власти, и тех, кто ушел «в никуда» — то есть не голосует вовсе. Поэтому задача на грядущих выборах, полагает Макаркин, будет не в том, чтобы составить конкуренцию президенту, а в том, чтобы вернуть этих «потерянных» избирателей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Слуцкий

Владислав Даванков хочет разрешить Instagram и сократить число мигрантов

В один день с Леонидом Слуцким, 5 января, ЦИК зарегистрировала в качестве кандидата члена партии «Новые люди» и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. О его выдвижении партия, подписавшая на съезде документы об объединении с Партией роста, объявила 24 декабря.

Даванков — самый молодой участник президентской гонки, на момент проведения голосования ему будет 40 лет. Сразу после выдвижения он выступил с речью, в которой сообщил, что ключевым аспектом его программы станет расширение гражданских свобод, а также борьба с новыми запретами и ограничениями. Он рассказал, что до выборов посетит порядка 30 городов, включая новые регионы, в которых пообщается с местными жителями и представит им свое видение России будущего.

Даванков пообещал, что в случае победы разрешит работу Instagram (принадлежит компании Metа, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) в стране, предложил разработать новый проект реформы ЖКХ, который позволит снизить число коммунальных аварий, а также заявил о готовности внедрять инновации в различных сферах жизни, в том числе строительстве и сельском хозяйстве. Это, по мнению парламентария, позволит сократить количество трудовых мигрантов.

Инициативы, озвученные Даванковым, показывают, что он ориентируется на молодой электорат, заметил политолог Павел Данилин. И здесь вице-спикер Госдумы сталкивается с очень сильным конкурентом в лице президента Путина, у которого колоссальная поддержка среди молодежи, отмечает эксперт.

«Даванков сделал ставку на сегментированную аудиторию и надеется, что получит от этого какую-то электоральную выгоду. Я думаю, что это оправданная стратегия: он работает именно по этой группе, особо не уходя в сторону, и, как мне представляется, сможет добиться того, что ее часть за него проголосует, поверив обещаниям», — пояснил Данилин.

Кроме того, Даванков своей подписью поддержал самовыдвиженцев Бориса Надеждина, Раду Русских и Анатолия Баташева, уже выбывших из президентской гонки. Свое решение он объяснил желанием обеспечить политическую конкуренцию в России. На деле же, считает Павел Данилин, это было необходимо, чтобы перетянуть к себе электорат Надеждина, чьи позиции сначала оказались под вопросом в процессе сбора и регистрации подписей, а 8 февраля ЦИК окончательно отказала кандидату.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Владислав Даванков

Николай Харитонов сулит бесплатные квартиры

Последним из кандидатов от парламентских партий ЦИК зарегистрировала Николая Харитонова, члена президиума КПРФ, главу комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Коммунисты выдвинули его кандидатуру на партийном съезде 23 декабря, после чего в течение недели Харитонов подал документы в ЦИК и открыл избирательный штаб. Официально его кандидатура получила одобрение комиссии 9 января.

КПРФ уже представила предвыборную программу своего кандидата: в ней, по словам руководства штаба, учтены социальные и экономические вопросы, в том числе повышение минимального размера оплаты труда до 35 тысяч рублей, а также национализация природной минерально-сырьевой базы.

«В нашей программе мы четко заявили: поиграли в капитализм — и хватит. Наша программа отвечает на все вопросы. Многие тогда бесплатно получали квартиры от государства — почему тогда можно было, а сейчас нельзя?» — задался вопросом Харитонов в ходе своей пресс-конференции.

В случае победы коммуниста его команда также намерена сосредоточиться на поддержке семей. В частности, предоставить молодым парам с детьми беспроцентные ссуды на приобретение жилья. Кроме того, в программе Харитонова прописаны увеличение военных округов, восстановление института военно-патриотического воспитания молодежи, повышение стипендий студентам и аспирантам до 80–100% прожиточного минимума и отмена Болонской системы высшего образования.

Политтехнолог Марат Баширов, комментируя предвыборные заявления команды Харитонова, заметил, что их пока сложно назвать полноценной программой.

«Программа кандидата — это всегда некий образ будущего. В госуправлении, в промышленности, в нашем личном образе жизни. А как дети будут жить? А что будет с вузами? А что будет с армией? Это всегда документы, которые заставляют подумать, а не набор лозунгов за все хорошее и против всего плохого», — объяснил он.

Для Харитонова это не первый опыт участия в президентских выборах: он уже баллотировался в 2004 году и тогда занял второе место с 13,69% голосов. Однако этот результат — один из самых низких в истории коммунистов. Предыдущий антирекорд — 11,8% — принадлежит Павлу Грудинину, баллотировавшемуся в 2018-м. Кампания шестилетней давности, напоминает Алексей Макаркин, была некомфортной для КПРФ — внимание прессы и общественности было сосредоточено на зарубежных банковских счетах Грудинина. Поэтому Харитонов, которого политолог называет нехаризматичным кандидатом, был выбран не случайно.

«Партии просто захотелось более спокойного варианта, который никак не сталкивает ее с властью. Сейчас они [коммунисты] демонстрируют, что борются только за сохранение своего электората, который делится на идеологическую и ностальгическую части. Поэтому выбран такой предсказуемый, неконфликтный с властью, малоинтересный протестным слоям из мегаполисов кандидат», — считает Макаркин.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Николай Харитонов

Чего ждать от выборов-2024

Эксперты сходятся во мнении, что особых сюрпризов от предстоящих выборов ждать не стоит. Политолог Илья Гращенков отмечал, что интрига грядущего голосования будет заключаться не в том, кто одержит победу, а в том, кто займет второе место после Путина. «Основная интрига в том, кто будет бороться за второе место. ЛДПР сейчас — немного другая история после смерти Жириновского, у которой сменился не только лидер, но и месседж», — отмечал он.

При этом предугадать, какими будут результаты, считает Павел Данилин, пока невозможно. «Сейчас шансы [на второе место] примерно равны у всех трех кандидатов. У КПРФ большая электоральная поддержка и ужасный кандидат. У ЛДПР активный кандидат и память о Владимире Вольфовиче. Даванков надеется на переток к нему протестного электората», — высказывает мнение эксперт.

Читайте также:

«Не буду за вас голосовать»: какие обещания давал и выполнил Путин

Как пройдут выборы президента РФ в новых регионах и что с безопасностью

Когда закончится СВО, итоги выборов в РФ и США: прогнозы на 2024 год