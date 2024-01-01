Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации своей кандидатуры на выборы главы государства в 2024 году, говорится на сайте фракции. В течение 10 дней ЦИК примет соответствующее решение.

Сегодня, 1 января 2024 года, в 10 часов 20 минут в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации были поданы документы на регистрацию кандидата на должность президента Российской Федерации от ЛДПР Леонида Эдуардовича Слуцкого, — указано на сайте.

Ранее вице-спикер Госдумы и первый заместитель руководителя партии «Новые люди» Владислав Даванков подал документы в Центризбирком России для участия в президентских выборах. Решение о выдвижении Даванкова было принято на предвыборном съезде партии. Отмечается, что политику не нужно собирать подписи в свою поддержку, так как «Новые люди» имеют фракцию в нижней палате российского парламента.

До этого председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на должность президента России. По ее словам, кампания будет конкурентной. Она пояснила, что сейчас у выдвиженцев «организационное время», они проводят различные мероприятия и участвуют в съездах.