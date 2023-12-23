Зюганов отказался быть президентом: кто вместо, критикуют ли они Путина Зюганов заявил, что будет координировать работу предвыборного штаба Харитонова

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Геннадий Зюганов и Николай Харитонов

В подмосковном пансионате «Снегири» XVIII съезд партии КПРФ выдвинул своим кандидатом на выборы президента РФ 2024 года депутата Госдумы и бывшего лидера «Аграрной партии России» 75-летнего Николая Харитонова. Его предвыборный штаб возглавит Геннадий Зюганов. Корреспондент NEWS.ru побывала на съезде и в общении с его участниками обсудила задачи компартии в ходе предвыборной кампании.

Как Харитонов обошел Зюганова

Съезд прошел на мажорной ноте. Делегаты выдвинули на голосование только одну кандидатуру — депутата Госдумы Николая Харитонова. Очевидно, КПРФ решила в этом вопросе соблюсти традиции безальтернативных выборов в эпоху всевластия КПСС. За Харитонова в ходе тайного голосования высказалось, как официально сообщил во время съезда секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко, «подавляющее большинство» участников съезда. Точных цифр он не назвал, как и председатель КПРФ Геннадий Зюганов на итоговом брифинге. Создавалось впечатление, что, несмотря на бравурные речи, они не остались довольны результатами. Но Зюганов, как всегда, выглядел бодро и убедительно.

«Я поздравляю Николая Михайловича! Я такого результата никогда не добивался — великолепные результаты!» — заявил председатель КПРФ.

Уже после брифинга журналисты, ссылаясь на свои источники в КПРФ, сообщили, что полного единодушия при голосовании, несмотря на восторженные речи с трибуны, не было. По информации репортёров, за Харитонова проголосовали 175 делегатов, против — шесть. Всего на съезд приехали 188 делегатов со всей России. Но ни один из проголосовавших против выдвижения Харитонова, участники форума так и не узнали их аргументов.

Накануне, 22 декабря, пленум ЦК КПРФ показал более приемлемый результат для руководства партии: там Харитонова выдвинули единственным кандидатом от партии в президенты России единогласно.

Будет ли Харитонов критиковать Путина

Делегаты съезда выступали только с одобрительными речами в адрес кандидата в президенты от КПРФ. Возможно, к этому их обязывала партийная дисциплина. Но создавалось впечатление, что компартия переживает этап невиданной сплоченности. О том же всерьез говорили делегаты с трибуны съезда.

Сам Харитонов уточнил, что традиционно представитель КПРФ будет бороться на президентских выборах «как минимум за второе место».

В ответ на вопрос журналистов, будет ли он критиковать президента Путина в ходе предвыборной кампании, Харитонов удивился: «За что?» И отметил, что он не из тех людей, «чтобы критиковать коллегу».

Что говорили на съезде КПРФ про СВО

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов начал свое выступление со слов о том, что съезд проходит в «грозное время». Зюганов напомнил, что «в условиях войны наша страна никогда выборы не проводила».

«Русскому миру объявлена война на уничтожение. Брошенные нашей стране вызовы требуют от нас мудрости, ответственности, максимальной сплоченности», — заявил лидер коммунистов.

Съезд почтил минутой молчания память 57 воинов-коммунистов, погибших в ходе специальной военной операции России на Украине. Ветераны СВО из ДНР наградили Зюганова орденом Александра Невского «За правду и честь». Зюганов, в свою очередь, вручил им памятные партийные награды.

Всячески подчёркивалось, что участники СВО являются ключевыми фигурами съезда. Во время открытия они выстроились колонной в одном из проходов в зале, затем заняли места в специально отведенном им секторе около президиума.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Геннадий Зюганов

Военно-патриотическое начало съезда наталкивало на мысль, что предвыборная кампания КПРФ будет в основном построена на теме победы в СВО. О необходимости скорого ее достижения перед самым началом съезда в фойе пансионата сказал журналистам депутат Харитонов.

«Только победа — других вариантов нет. Перед началом СВО президент России Владимир Путин четко заявил, что фашизм, который разожгли среди наших братьев-украинцев, необходимо погасить», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, во время избирательной кампании «наша задача в том, чтобы консолидировать народ, чтобы добиться победы на всех фронтах».

Почему Зюганов не выдвинулся на выборы президента 2024 года

Интрига по выдвижению кандидатуры на предстоящие в марте 2024 года президентские выборы сохранялась КПРФ до 22 декабря, до выступления на пленуме ЦК партии Зюганова. Он предложил выдвинуть Героя Труда, члена президиума ЦК КПРФ, главу комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.

До этого Зюганов в беседе с NEWS.ru называл других возможных кандидатов от партии: депутатов Госдумы Ивана Мельникова, Леонида Калашникова, Владимира Кашина, Юрия Афонина, губернатора Орловской области Андрея Клычкова, мэра Новосибирска Анатолия Локтя, членов президиума ЦК партии Дмитрия Новикова и Николая Коломейцева.

Комментируя решение не выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы, Зюганов сказал: «Я возглавляю штаб [предвыборный], научный совет, провел обсуждения в Академии наук. Я — у истоков предвыборной программы, я буду координировать всю работу, буду выполнять роль человека, который обеспечивает всю выборную кампанию».

Таким образом, сделал вывод Зюганов, в итоге все-таки «на выборы он тоже идет».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Харитонов

Какие плюсы видит КПРФ в выдвижении Харитонова

Перед началом съезда Зюганов заявил, что Харитонов «именитый, опытный и знающий ситуацию во всей стране человек».

«Он единственный в Госдуме, кто избирался в нее восемь раз и одновременно был депутатом РСФСР. Он прошел выборную кампанию от Новосибирска до Краснодара, не проиграв ни одних выборов. Сейчас он возглавляет думский комитет по Дальнему Востоку, а там будут решаться главные проблемы — и не только нашей страны. В этом отношении это очень сильная и достойная кандидатура», — сказал Зюганов.

Заслуги Харитонова подчеркивали все другие выступающие на съезде коммунисты. Глава кадровой комиссии КПРФ Николай Сапожников рассказал, что Харитонов «вырос в народе, он народный депутат в прямом смысле слова».

«Он народный депутат. Он был народным депутатом СССР. Он остался народным депутатом России. Он всегда с народом, он в гуще народной. Мы 20 лет работали с ним в Государственной думе, и все его выступления носили исключительно созидательный характер. Он умеет ладить с огромной массой людей. Он не теряется в любой аудитории», — отметил Сапожников.

Лидер коммунистов Кабардино-Балкарии Борис Паштов заявил, что опыт агрария, который имеет Харитонов, «исключительно важен для глубинки».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин отметил, что Харитонов знает не только аграрный сектор, но и сибирские, северные и южные регионы России. Он пока единственный из выдвинутых кандидатов в президенты имеет звание Герой Труда.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Харитонов

Останина подчеркнула «недостатки» Харитонова

С трибуны съезда только депутат Нина Останина позволила себя назвать «недостатки» Харитонова. Сделала она это в саркастической манере, оговорившись, что на эти недостатки указывают противники КПРФ.

«Выясняется, что у него два „недостатка“. Невзирая на то, что он депутат, начиная с Верховного Совета [РСФСР], что он пять раз избирался по одномандатному округу, что его знают от Калининграда до Камчатки, что во время выборов президента РФ в 2004 году он набрал почти 14% голосов... Выяснилось, что он [по словам оппонентов] малоизвестный кандидат. Второй „недостаток“, что он аграрий», — не без иронии сказала депутат.

По словам Останиной, на самом деле эти «недостатки» следует рассматривать как достоинства.

«Мы идём на выборы командой, и мы берём на себя коллективную ответственность. Это принципиально важно. У нас промышленники, прекрасные знатоки банковской системы и финансовой системы», — подчеркнула депутат сплоченность рядов коммунистической партии.

Как рассказал журналистам первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, Харитонов подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в президенты РФ в начале недели, ориентировочно 27 декабря.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Нина Останина

Биография Харитонова

Николаю Харитонову 75 лет. Он родился в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт в 1972 году.

Занимал должность директора совхоза в Новосибирской области с 1976 по 1994 год. Также избирался народным депутатом РСФСР в 1990 году и являлся членом фракции «Аграрный союз». Был одним из основателей и лидеров Аграрной партии России. В 2007 году покинул Аграрную партию и вступил в КПРФ.

Харитонов баллотировался в президенты в 2004 году, заняв второе место. За него отдали голоса 9,5 млн человек, или 13,69% от числа проголосовавших избирателей.

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