Кто пойдет против Путина на выборах в 2024 году: кого прочат в преемники Составлен список возможных конкурентов Путина на президентских выборах

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила даты выборов президента России. Голосование пройдет в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. По стандартной процедуре после официального утверждения даты начинается выдвижение кандидатов. Действующий президент России Владимир Путин уже сообщил о планах избираться на новый срок. Кто может быть его конкурентом — разбирался NEWS.ru.

Как Путин объявил об участии в выборах

8 декабря ЦИК постановила, что выборы президента РФ в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта, хотя ранее Совет Федерации утвердил в качестве даты голосования лишь 17 марта. Глава комиссии Элла Памфилова объяснила, что многодневный формат в России впервые применялся во время пандемии коронавируса в 2020 году и с тех пор «полюбился избирателю». По ее словам, это дает возможность гражданам РФ спланировать свое время.

Чуть позже в Георгиевском зале Кремля президент Владимир Путин провел церемонию вручения медалей «Золотая звезда» Героям России. После ее окончания спикер парламента ДНР, отец погибшего героя СВО Артем Жога попросил главу государства снова пойти на выборы. К его просьбе присоединились и другие Герои России.

Путин признался, что у него были разные мысли насчет выдвижения кандидатуры на пост президента.

«Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться», — согласился российский лидер.

Путин стал первым и пока единственным, чье имя точно будет в избирательных бюллетенях. Как уточнил Центризбирком, выдвижение кандидатов от партий на президентские выборы будет возможно до 1 января, самовыдвижение — до 27 декабря.

Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин/ТАСС На церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России

Кого отправят на выборы ЛДПР и КПРФ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подтвердил NEWS.ru, что окончательное решение по кандидатам его соратники по партии примут на съезде 19 декабря.

«Очевидно и понятно», что кандидатом от ЛДПР будет сам лидер партии Леонид Слуцкий, отметил в разговоре с NEWS.ru руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его мнению, больше вопросов возникает по поводу кандидата от КПРФ.

«Для КПРФ надо оставить маленький шанс на то, что это может быть не лидер партии Геннадий Зюганов. Хотя политик дает понять, что готовится к выборам, ранее он также говорил, что КПРФ пойдет на голосование всей командой. Он делает упор на слове „команда“. 1% вероятности я бы оставил на другого кандидата, тот же [бывший губернатор Иркутской области Сергей] Левченко», — заявил Калачев.

Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков заверил NEWS.ru, что именно Зюганов — та фигура, которая «наиболее весома, наиболее внятна и всестороннее может представить позицию партии в ходе предстоящей крупной избирательной кампании».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Слуцкий

Зачем КПРФ и ЛДПР участвовать в выборах

Интрига президентской кампании 2024 года заключается не в победителе, а в том, кто займет второе место, отметил Калачев.

Вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко сказал NEWS.ru, что партии выставляют своих кандидатов на президентские выборы, чтобы увеличить популярность и сохранить своих избирателей до следующих парламентских выборов.

«Партии выдвигают своих кандидатов на эти выборы не только для проформы. Им нужно поддерживать партийный бренд, напоминать избирателям о себе, увеличивать свою популярность. Ведь в 2026 году в России состоятся очередные выборы в Госдуму. Сейчас партиям нужно набрать хотя бы 3% на президентских выборах, чтобы засвидетельствовать высокий уровень поддержки», — сказал Минченко.

Кто пойдет на президентские выборы от «Новых людей»

Если насчет кандидатов от ЛДПР и КПРФ у экспертов почти нет сомнений, то на вопрос, кто будет выдвигаться от партии «Новые люди», однозначного ответа пока нет. С вероятностью 70% в выборах примет участие зампред Госдумы, бывший кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков, с вероятностью 30% — ее руководитель Алексей Нечаев, высказал мнение Минченко в разговоре с NEWS.ru.

Константин Калачев с ним не согласен. По его мнению, от «Новых людей», скорее всего, выдвинут именно Нечаева, «так как он больше подходит под формат кампании».

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Владислав Даванков

«Даванков уже участвовал в выборах мэра Москвы. Видимо, нет смысла входить в одну реку второй раз. Здесь нужна фигура тяжеловесная, а Нечаев — лидер партии. Он личность солидная и понятная, предсказуемая и рациональная. Даванков более эмоциональный, от него можно ожидать больше сюрпризов», — объяснил Калачев.

Сам Даванков заявил NEWS.ru, что партия определит кандидатуру для участия в президентских выборах на съезде 24 декабря.

Какие российские партии отказались выдвигать кандидатов

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что его партия поддержит на выборах действующего президента, выдвигать своих кандидатов не планирует. По его словам, такое совместное решение члены СРЗП приняли еще в мае.

Такой же позиции придерживаются представители «Единой России». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал главной целью ЕР обеспечение максимальной поддержки Путина.

«Президентская кампания официально началась. Эти выборы станут общим вкладом в укрепление независимости и безопасности нашей страны и еще больше консолидируют наше общество», — заявил Турчак.

По мнению политолога Сергея Маркова, которым он поделился в беседе с NEWS.ru, сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» писатель Захар Прилепин мог бы выступить на президентских выборах в качестве самовыдвиженца. Марков считает, что сейчас Прилепин не захотел быть конкурентом Путину. Как предположил политолог, Захар Прилепин может стать преемником Владимира Путина в 2030 году. По его мнению, у Прилепина «может получиться», так как он — «яркая и неординарная личность, к тому же ветеран СВО».

В пресс-службе Прилепина NEWS.ru заявили, что сейчас писатель поддерживает политику Владимира Путина.

«Захар Прилепин неоднократно обозначал, что на данный момент у него две основные взаимосвязанные цели: взятие Киева и патриотизация культуры, одно невозможно без другого. Он также вошел в „команду Путина“, так как военная, культурная, гуманитарная работа его структур в целом соответствует политике президента. Неоднократно обозначенный ранее курс не меняется», — сказала пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Захар Прилепин

Есть ли шансы у самовыдвиженцев

Самовыдвиженцы должны уведомить ЦИК о «регистрации [инициативной] группы избирателей» в течение 20 дней после назначения выборов, до 27 декабря. Им предстоит собрать в свою поддержку (при помощи инициативной группы избирателей) не менее 300 тысяч подписей, при этом на один субъект РФ не должно приходиться более 7500 подписей. Документы для регистрации кандидатов сдаются в ЦИК одновременно. Это должно произойти не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до даты голосования. То есть их нужно успеть подать в период с 29 декабря по 2 февраля 2024 года. Еще 10 дней отводится ЦИК на проверку документов.

В случае положительного решения Центризбирком дает разрешение на открытие специального избирательного счета и выдает удостоверение кандидата в президенты страны.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Григорий Явлинский

Среди возможных конкурентов Путина — лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Позиция Григория Явлинского хорошо известна. Он категорически против СВО и за немедленное прекращение огня. Явлинский считает, что главное — это жизнь человека, свобода, реальная демократия и эффективная современная экономика. Именно с такими программными целями Явлинский трижды участвовал в президентских выборах и в 2000 году занял третье место», — приводит слова пресс-секретаря Явлинского Игоря Яковлева Telegram-канал «Пресс-служба Яблока».

Бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке и основатель «Клуба рассерженных патриотов» Игорь Стрелков, находясь в СИЗО, уже выразил намерение принять участие в президентских выборах. Объявление о его самовыдвижении на пост главы государства было сделано в ноябре.

Бывший депутат Госдумы от партии «Союз правых сил» Борис Надеждин также готовится к участию в выборах на пост президента России. СМИ со ссылкой на программный текст политика сообщали, что в ходе своей кампании он предложит россиянам отказаться от противостояния с Западом.

Также в ноябре о своих планах участвовать в выборах президента заявила бывший депутат Ржевской гордумы журналистка Екатерина Дунцова. Она заявила о необходимости срочных демократических преобразований в российском обществе. Дунцова назвала свое решение выдвинуться «шагом надежды» и желанием предоставить людям альтернативу.

Как пояснил NEWS.ru Калачев, шансов у самовыдвиженцев победить на выборах очень мало.

«Шансов у них немного, но выдвигаются они ради денег и славы. К примеру, журналистку из Ржева никто не знал. Теперь в ее Telegram-канале более 100 тысяч подписчиков. Сейчас она объявила сбор средств на свою кампанию, в том числе в биткоинах. Непонятно, чем все закончится. Но полагаю, что в результате она окажется политэмигранткой. Кто-то хочет деньги, кто-то славу, а кто-то и то и другое», — заключил Калачев.

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