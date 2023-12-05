Политолог оценил шанс Явлинского стать переговорщиком России с Украиной Политолог Вафин: у Явлинского большой опыт проведения сложных переговоров

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Григорий Явлинский

У российского политика Григория Явлинского большой опыт проведения сложных переговоров, он умеет общаться с террористами и мог бы выступить посредником в переговорном процессе между Россией и Украиной, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Артур Вафин. Таким образом эксперт прокомментировал соответствующее предложение, которое Явлинский высказал в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным.

У Явлинского большой опыт проведения сложных переговоров. Он умеет общаться с террористами. Что касается участия в этих переговорах, здесь все зависит от стратегии Кремля и от того, насколько Явлинский там необходим, — отметил Вафин.

Также он предположил, что, публично озвучив желание участвовать в переговорах, Явлинский мог заявить таким образом о своем возможном участии в президентских выборах. Как предположил эксперт, умение политика вести переговоры может придать ему вес как потенциальному кандидату на пост руководителя государства. При этом, по словам Вафина, Явлинский всегда обладал президентскими амбициями, хотя сегодня «не все его уже помнят».

Политолог назвал Явлинского примером оппозиционного политика, который, не будучи частью политической системы, при этом не стремится ее разрушить.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал неразумной идею Григория Явлинского помирить Россию и Украину по примеру франко-германского спора вокруг Эльзаса. Сенатор назвал инициативу предательской, отметив, что подобные мнения стали чаще звучать от либералов и неолибералов, которые призывают помириться с Западом.