Клишас рассказал, как будет работать электронное голосование в РФ Клишас — для NEWS.ru: не все регионы России технически готовы к ДЭГ

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Сегодня российские власти могут проводить дистанционное электронное голосование (ДЭГ) только там, где к этому технически готовы, заявил NEWS.ru глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, такой формат пользуется спросом среди российских граждан, поэтому его необходимо распространять по всей стране.

С точки зрения законодательства эту практику можно распространить на всю страну. Тем более если посмотреть на опыт Москвы, в частности, в других регионах, где с качеством связи нет проблем, то гражданам это голосование действительно нравится. Мы выступаем за то, чтобы распространить это на всю страну, но технически, к сожалению, пока к этому не готовы. Нужно работать над тем, чтобы с точки зрения качества связи регионы были выравнены. Правительство постепенно решает эту задачу, парламент также это поддерживает, — заявил Клишас.

Сенатор также выразил надежду на то, что в недалеком будущем все регионы страны смогут обеспечить своим жителям возможность голосовать в дистанционном варианте. В частности, он имел в виду новые российские регионы.

ДЭГ — не самая безопасная форма в условиях боевых действий. Для этого нужно иметь определенное качество связи, соответствующую инфраструктуру. Это касается не только новых регионов, но и всей территории РФ. Сейчас, к сожалению, мы можем проводить электронное голосование только в тех регионах, которые к этому технически готовы, — отметил Клишас.

Ранее эксперт по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) Олег Артамонов на мероприятии «Ночь выборов» заявил, что голосование онлайн не является прерогативой только молодого поколения. По словам Артамонова, в выборах приняло участие множество людей почтенного возраста, двоим избирателям больше 100 лет.