Политолог раскрыл подоплеку жеста Даванкова, поддержавшего Надеждина Политолог Калачев: Даванков мог поддержать Надеждина с расчетом на его электорат

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Владислав Даванков

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты Владислав Даванков поставил подпись за своего конкурента Бориса Надеждина, видимо, для того, чтобы позднее завоевать симпатии электората этого политика, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Константин Калачев. По его прогнозам, Надеждину не удастся преодолеть этап регистрации и тогда его избирателям придется искать себе другого кандидата.

В регистрацию Надеждина я не верю. Требования к сбору подписей очень жесткие. Реальные участники идут от парламентских партий. В этих условиях Даванков сделал правильный шаг. Придумано хорошо: если Надеждина не зарегистрируют, то его факел подхватит Даванков, привлекая на свою сторону потенциальный электорат Надеждина. Ведь за этого «системного либерала из прошлого» могли бы отдать голоса многие молодые люди, которые пока не знают, за кого отдать свой голос, — считает политолог.

Вице-спикера Госдумы, вероятно, не смущает тот факт, что он подписался за политика, открыто осуждающего СВО, хотя партия «Новые люди», к которой принадлежит Даванков, одобряет спецоперацию, говорит Калачев.

У нас в России не поддерживают СВО 20-30% населения, согласно опросам. А многие из тех, кто поддерживает спецоперацию, при этом выступают за заключение мира. Политика — это искусство возможного. Задача политика — собирать голоса тех, кому ты не противен, — пояснил политолог.

Ранее журналист Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что вице-спикер Владислав Даванков в ходе поездки по Ярославской области поставил подпись за выдвижение на президентские выборы политика Бориса Надеждина. При этом в штабе самого Надеждина не исключили, что этот политик позднее сам публично поддержит вице-спикера Госдумы, если сам не сможет зарегистрироваться.

Для регистрации кандидатом на выборах Надеждин должен до 31 января подать в ЦИК не менее 100 тысяч подписей. По данным штаба политика, в его поддержку подписались уже более 84 тысяч граждан РФ.